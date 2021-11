Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det som er nytt er at alle skal fylle ut innreiseskjema, uavhengig av vaksinestatus, sier politiførstebetjent Stian Rasmushaugen.

Politioverbetjent Stian Rasmushaugen. Foto: Per Øyvind Fange/NRK

Som følge av smittesituasjonen har regjeringen besluttet å utvide dagens krav om testing og registrering ved innreise til Norge, fra og med fredag 26. november.

De nye regler gjelder for både vaksinerte og uvaksinerte.

– Det vil komme noen unntak, men det er noe som ikke er helt bestemt ennå. Forskjellen for de som ikke er vaksinert, er et krav om en negativ test som ikke er eldre enn 24 timer ved innreise.

NRK forklarer Innreiseregler til Norge Bla videre For å begrense importsmitte, skjerpes innreisetiltakene fra og med 26. november. Dette er de viktigste endringene: Innreiseregistrering Hovedregelen er at alle må innreiseregistrere seg. Barn under 16 år og utvalgte grupper har unntak fra kravet.



Du skal fylle ut skjema for innreiseregistrering før innreise til Norge hvis du har oppholdt deg i et land eller område med karanteneplikt i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge. Etter fullført registrering får du en kvittering som du skal vise til politiet ved grensen. Testplikt Plikt til å teste seg ved innreise uavhengig av hvor du ankommer Norge fra, så fremt du at du ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder - og kan dokumentere det med et verifiserbart koronasertifikat.



innreise uavhengig av hvor du ankommer Norge fra, så fremt du at du ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder - og kan dokumentere det med et verifiserbart koronasertifikat. Gjeninnføring av krav om attest for negativ test tatt i løpet av 24 timer før innreise for de som ikke kan dokumentere med et verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder. Karantene Reisende fra grønne og oransje land og områder slipper innreisekarantene, mens innreisende fra røde, mørkerøde, lilla (land FHI mener har en gunstig smittesituasjon) og grå land (alle andre land) må i karantene. Unntak er personer som enten er fullvaksinerte eller har gjennomgått koronasykdom i løpet av de siste seks månedene.



Det blir ingen endringer i karanteneregelverket, mens karantenehotellordningen blir videreført som et tilbud til de uten egnet oppholdssted.

Vil fortsette med stikkprøver

Grensekontrollen i Indre Schengen ble opphevet 6. oktober. Siden da har politiet hatt det de selv omtaler som kunnskapsbaserte stikkprøvekontroller.

Det vil de fortsette med fra fredag.

– Vi gjennomfører kontroller langs riksgrensa og retter inn kontrollen der det er størst behov sett ut ifra den kunnskapen vi sitter med. Vi styrer ressursene til enhver tid for å hindre importsmitte og etterlevelse av regelverket, sier Rasmushaugen.

Det er ikke lagt opp til noen endringer i hvilke overganger som kan benyttes. Alle overganger til våre naboer er lovlige som i normal tid.

Forventer ikke kø

Den siste uken har i gjennomsnitt 10.700 biler passert svenskegrensa ved Norges største grenseovergang Svinesund. På samme tid i 2019, før pandemien, passerte det i gjennomsnitt 14.600 biler.

Rasmushaugen tror ikke det blir lange køer, men sier at det kan oppstå dersom folk ikke har fylt ut innreiseskjema på forhånd.

– Jeg ser ikke for meg at det blir lange køer. Det aller viktigste er at alle reisende setter seg inn i regelverket, da er mye gjort. Dersom folk ikke har papirene i orden kan det så klart føre til noe trafikk.

Politiet forventer ikke køkaos. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Senterleder undrer seg over reglene

I løpet av juli, august og september brukte nordmenn 1,3 milliarder kroner på grensehandel, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I samme periode i 2019 endte den på rekordhøye 5 milliarder kroner.



Det er fortsatt et stykke igjen, mener senterleder ved Nordby kjøpesenter, Ståle Løvheim. Han skulle gjerne vært foruten skjerping av innreisereglene.

Senterleder ved Nordby kjøpesenter, Ståle Løvheim. Foto: Rune Fredriksen/NRK

– Vi har sterk tro på at nordmenn klarer å fylle ut et reisepapir, men jeg må spørre om hvorfor gjør man det. Dette kunne vært gjort mye smidigere, men det har det ikke blitt gjort, dessverre.

Løvheim forteller har kjøpesenteret ligger på drøyt 80 prosent av omsetningen sammenlignet med 2019.

– Vi er fornøyd, men det viser seg at det er færre barnefamilier som tar turen over grensa. Folk som er usikker på reisereglene, dropper kanskje å komme, sier han.