Søstre døde i lynnedslag: I dag tar familien et siste farvel

– Vi prøver å lage en avskjed med dem som er nær, som er viktig for familien og alle som har fått denne vonde beskjeden, sier sokneprest Jan-Erik Heffermehl til NRK.

Bisettelsen i Ris kirke i Oslo startet klokken 12.00.

– Vi har forberedt oss veldig godt og på veldig mange måter til denne dagen. Vi har hatt veldig mye kontakt med folk i nærmiljøet, foreldrene og søsteren. De er med på å prege denne bisettelsen på veldig mange måter.

Det var søndag 4. juli at et voldsomt værskifte fikk et tragisk utfall på Sunnmøre.

De tre søstrene fra Oslo var på Melshornet i Hareid kommune, da lynet slo ned i fjellet rundt klokken 17.00. Victoria Myrset (12) og Benedicte Myrset (18) omkom, mens den siste søsteren ble alvorlig skadet.

Soknepresten forteller at familien har plukket ut sanger og skrevet taler. – Det er også skrevet melodier og tekster som skal fremføres, sier Jan-Erik Heffermehl.

I sorg

Både Victoria og Benedicte var medlemmer av Ris menighet, som forrige uke åpnet dørene slik at lokalbefolkningen kunne samles.

Heffermehl forteller at hele menigheten er i sorg over tapet av søstrene.

I bisettelsen kommer han til å snakke om hva de to har betydd, og hvordan mange reagerte da de innså hvem som var blitt borte.

– Jeg kommer til å si litt hva de har betydd for oss, og den betydningen de har hatt i miljøet sitt til tross for sine unge liv, sier soknepresten.

– Jeg håper at noe av det de har vært med på, det de har gitt og preget kan leve videre gjennom oss som nå sitter igjen.

Hareid-ordfører Bernt Brandal har tidligere uttalt at den dypt tragiske hendelsen preger alle i lokalsamfunnet.

Været kom brått på

Politiet ble varslet om hendelsen like etter klokken 17.00. Det var et voldsomt uvær med mye lyn og torden i området da ulykken skjedde.

Den var søsteren som overlevde som ringte politiet og meldte fra om hva som hadde skjedd.

Hun ble først fraktet til sykehuset i Ålesund, og deretter til brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Hun ble utskrevet forrige mandag.

Fjellet Melshornet er 668 meter over havet og ligger like utenfor Ålesund. Det er ett populært turmål blant lokale. Turen opp tar rundt to timer, og ulykken skjedde nært toppen, ifølge politiet.