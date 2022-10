Bransjen skriker etter lærlinger som Stine

– Jeg valgte denne retningen for å få en variert arbeidsdag. Det har jeg absolutt fått.

Stine Walente jobber høyt under taket i en enebolig i Fredrikstad. Her monteres grunnlaget for det som skal bli et solcellepanel på utsiden.

Hun er solcellemontør-lærling. Bransjen er desperate etter flere som henne.

I takt med økende strømpriser har mange nordmenn sett etter måter å spare strøm på. Nå tar mange skrittet og vil produsere strømmen selv, gjennom nettopp solceller.

Det fredrikstadbaserte selskapet Solcellespesialisten har opplevd en enorm økning i etterspørselen.

– I januar i fjor var vi 50 årsverk. I dag er vi 165, sier administrerende direktør Carl Christian Strømberg.

– Og vi trenger i snitt 333 årsverk neste år for å klare de ordrene som har kommet til nå, og som forventes framover.

Stine Walente jobber i høyden. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Solceller på timeplanen

Strømberg anslår at bransjen vil mangle enormt mange montører allerede neste år.

– Skal vi opp på samme nivå som Sverige, som installerer 40-50.000 solcelleanlegg i året, mangler vi over 1000 personer som kan jobbe med installasjon av solcelleanlegg, sier han.

– Det vil bli et stort etterslep om vi ikke tar grep.

Carl Christian Strømberg har sikret seg Stine Walente som lærling. Men han trenger flere. Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Nå foreslår han at solceller bør inn på timeplanen i den videregående skolen for å dekke etterspørselen.

– Vi skulle gjerne sett at lærlingene kom med et basisgrunnlag fra skolen, slik at de slipper å begynne helt fra bunnen.

Strømberg mener solceller bør være en naturlig del av elektro-utdanningen.

– Jeg ser for meg et fordypningsemne på andre- eller tredjeåret, der man spesialiserer seg inn mot solcelleanlegg.

Viken positive

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for den videregående opplæringen i Norge.

Viken er svært positive til forslaget.

– Når bransjen kommer og forteller om et behov, er det vår jobb å støtte at det legges til rette for et opplæringsløp hvor det norske samfunnet mangler arbeidskraft, sier Olav Horne.

Han er seksjonsleder for fag- og yrkesopplæring i Viken fylkeskommune.

Nå vil han be om konkrete innspill fra bransjen.

Stine Walente har ingen problemer med å anbefale yrket videre.

– Det er en praktisk og variert jobb, der du får brukt kroppen. Det er bare å kjøre på.

