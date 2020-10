De siste dagene har antall smittetilfeller økt i Moss. Kommunen ser alvorlig på situasjonen.

– Det er det meste vi har hatt i løpet av et døgn i hele pandemiperioden, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap).

Om lag 400 personer er satt i karantene i forbindelse med utbruddet. Flere skoler er berørt. Første trinn ved Bytårnet skole, første trinn ved Åvangen skole og åttende trinn ved den internasjonale skolen (CIS) i Moss er satt i karantene.

– Store grupper har blitt satt i karantene som følge av de siste smittetilfellene. Dette får selvfølgelig konsekvenser i hverdagen for dem det gjelder, sier Tollerud.

Den siste uken har 36 personer fått påvist smitte.

– Det er klokt å gjøre noen ekstra vurderinger for dere som er i risikogruppen. Vi må tenke over hvor mange mennesker vi omgås, hva vi må være med på og hva vi bør kan unngå å være med på.

Se pressekonferansen fra Moss kommune i kveld. Du trenger javascript for å se video. Se pressekonferansen fra Moss kommune i kveld.

Innfører ikke nye tiltak

Kommunen driver smitteoppsporing. Foreløpig vet man ikke sikkert hvor smitteutbruddet startet.

– Vi kan ikke si med sikkerhet hvordan dette utbruddet har startet. Men det ser ut til at flere har blitt smittet ved tilstedeværelse i en mindre privat sammenkomst, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Krogshus sier 31 av de smittede er fra samme smitteklynge. Personer med tilknytning til en moské er også i karantene.

– Per i dag er over 400 personer satt i karantene, inkludert 120 personer med tilknytning til Rehmani-moskeen i Moss. Jeg minner om at det ikke er slik at smitten har oppstått her, sier han.

Krogshus har vært i dialog med FHI og det er bestemt at det ikke skal innføres påbud eller forbud per nå.

– Det er gjort en god kartlegging av alle smittede og alle nærkontakter er att i karantene. Nye smittede er blant kjente nærkontakter, og smittede er hovedsakelig ikke blant risikogruppen eller barn i skolealder. Det er lite sporadisk smitte ellers i kommunen.

Flere lokale utbrudd

Denne høsten har det vært flere lokale smitteutbrudd. I Hammerfest har et smitteutbrudd ført til at Hammerfest sykehus stopper å ta imot pasienter.

Det er første gang et sykehus gjør dette under pandemien. Inntaksstoppen vil foreløpig vare i to uker og pasienter vil bli overført til andre sykehus.

I Oslo ble det registrert totalt 85 nye smittede på et døgn fredag. Det er det høyeste tallet siden april. 700 har fått påvist smitte i hovedstaden de siste 14 dagene, viser kommunens oversikt.

I Østfoldbyen Sarpsborg har smitten også vært økende. Denne uken ble fire skoleklasser ved Lande barneskole satt i karantene etter at det er påvist smitte.

Bekymret for smittesituasjonen

Tidligere denne uken varslet statsminister Erna Solberg (H) nye tiltak. De er ventet å komme neste uke.

Flere lokale smitteutbrudd i landet bekymrer Solberg. Samtidig er smitten stigende i Europa.

VARSLER TILTAK: Statsminister Erna Solberg har varslet nye tiltak. Bildet er fra en pressekonferanse i august. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Vi har nå det høyeste antall innlagte pasienter med covid-19 siden mai. Det er en betydelig risiko for at tallene vil fortsette å stige slik vi ser i Europa, sa Solberg fredag.

Hun advarte mot at situasjonen kan bli verre dersom smitten fortsetter å øke i samfunnet.

– November kan bli tøffere enn det vi hadde sett for oss. Hver enkelt av oss må ta de kloke valgene hver dag selv om det er krevende. Alternativet er mer smitte, flere dødsfall og enda strengere tiltak.