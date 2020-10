Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smittetallet er det høyeste tallet i hovedstaden siden april.

De siste 14 dagene er det registrert 685 nye koronasmittede i Oslo. Det viser Oslo kommunes oversikt.

Siden pandemien brøt ut i mars er det registrert 5658 smittede i hovedstaden.

De høyeste smittetallene er i bydelene Gamle Oslo og Frogner. Smitten øker mest i aldersgruppa 20 til 29 år.

Varsler nye tiltak mandag

Fredag ble det klart at Oslo kommune legger frem nye tiltak i kampen mot korona på mandag.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) sa fredag at han er svært bekymret over at smitten øker.

Han sier at tiltak som reduserer kontakten mellom folk, mobiliteten og sørger for at avstanden er en meter, kommer til å ligge til grunn for beslutningen.

Dette er de viktigste tiltakene i Oslo Ekspandér faktaboks Bruk av munnbind er påbudt i kollektivtrafikken når det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre. Skjenkesteder er pålagt å ha et system for registrering av gjester. Serveringssteder kan ikke servere alkohol etter midnatt. Offentlige arrangementer har ei maksgrense på 200 personer. Innendørs skal det være fast seteplassering. Der det ikke er mulig med faste plasser, er maksgrensa 50 personer. Private sammenkomster har ei maksgrense på 10 personer. Unntaket er personer som bor sammen. Her gjelder en meter-regelen. Breddeidretten for voksne er avgrensa.

298 nye koronasmittede siste døgn

Ved midnatt natt til lørdag var det registrert 17.531 koronasmittede personer i Norge.

Det er en økning på 298 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 28 flere enn dagen før og 163 flere enn til samme tid forrige uke.

Covid-19 assosierte dødsfall etter alder. Foto: FHI

Høyeste siden mars

Smittetallene har ikke vært så høye som nå siden slutten av mars, skriver NTB.

Da hadde Norge på det meste mellom 200 og 300 daglige smittetilfeller, med en topp 24. mars med 313 smittetilfeller.

Forskjellen fra mars er at langt flere smittetilfeller oppdages nå, og helsemyndighetene antar halvparten av tilfellene blir funnet.

I alt var 44 koronapasienter innlagt på sykehus fredag, det er like mange som dagen før. Tre pasienter behandles i respirator.

Nye tiltak nasjonalt

Fredag advarte statsminister Erna Solberg (H) om at november kan bli tøffere enn nordmenn hadde sett for seg. Det kan gå mot flere dødsfall på grunn av smitteøkninga.

Norge er et av landene i Europa med lavest smitte, men statsministeren er bekymret for at det kan snu. Solberg varsler derfor nye nasjonale innstramminger allerede neste uke.

Tiltakene skal være målrettet på de områdene hvor smitten nå øker.