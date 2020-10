Erna Solberg om koronasituasjonen: – Jeg er bekymret

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg kommer men en innstendig bønn. Hold meteren, vask hender og vær hjemme når du er syk. Det er ditt ansvar, og vi må alle gjøre dette nå. Min bønn til nordmenn er å holde tiltakene. Men bønnen må følges opp. Hvis vi nå tar et krafttak for å få ned smitten, er det større sjanser for at storfamilien kan møtes og feire jul.

Statsministeren sier at Norge er et av landene i Europa med lavest smitte, selv om det har vært flere lokale utbrudd.

– De siste ukene har smitteutviklingen gått fra vondt til verre. I de fleste europeiske land øker smitten kraftig. Flere blir innlagt på sykehus og flere dødsfall, sier Solberg.

Men statsministeren er bekymret for de pågående lokale utbruddene.

– Vi har nå det høyeste antall innlagte pasienter med covid-19 siden mai. Det er en betydelig risiko for at tallene vil fortsette å stige slik vi ser i Europa, sier Solberg.

Statsministeren advarer at situasjonen kan bli verre hvis smitten fortsetter å øke i samfunnet.

– November kan bli tøffere enn det vi hadde sett for oss. Hver enkelt av oss må ta de kloke valgene hver dag selv om det er krevende. Alternativet er mer smitte, flere dødsfall og enda strengere tiltak.

Over 270 smittede siste døgn

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 17.233 koronasmittede personer i Norge. Det er en økning på 270 meldte tilfeller siste døgn. Det er også 78 flere enn dagen før og 86 flere enn til samme tid forrige uke.

Samtidig har testkapasiteten til Norge økt siden mars.

I dag blir omtrent halvparten av smittetilfellene oppdaget. Mens i mars ble en veldig liten andel av smittetilfellene oppdaget, ifølge Overlege ved Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland.

Til sammen er mer enn 1,54 millioner personer blitt testet for koronavirus i Norge.

Det vil komme nasjonale innstramminger allerede neste uke, sier statsministeren.

– Tiltakene vil være målrettet på de områdene vi nå ser smitte øke.

Helse- og omsorgsminister, Bent Høie sier at tiltakene vil være målrettet der det er smittespredning over hele landet. Det kan også bli strengere tiltak lokalt.

– Det vi gjør nå er å unngå å komme i samme situasjon som andre land i Europa. Unngå å stenge byer og gå drastisk til verks for å få kontroll igjen. Og vi ønsker i alle fall ikke å komme i en sånn situasjon til jul. Derfor strammer vi inn nå, sier Høie.

Det er flere lokale smitteutbrudd i Norge. I Oslo er det registrert 79 nye smittede i Oslo det siste døgnet, Det er det høyeste tallet på over to uker i kommunen. Foto: Nadir Alam

Flere lokale smitteutbrudd

I Oslo er det registrert 79 nye smittede i Oslo det siste døgnet, viser ferske tall fra kommunen. Det er det høyeste tallet på over to uker i kommunen.

De siste to ukene er 662 registrert smittet i hovedstaden. Aavitsland sa torsdag at han er bekymret for at de store byene skal miste kontrollen over viruset.

I Gjøvik er det nå over 300 i karantene og omsorgssentre er stengt for besøkende. Etter et smitteutbrudd i kommunen. Kommunen venter på svar på 200 prøver som ble tatt i går, og fortsetter testingen. Det totale tallet på smittede i kommunen er 18.

I Trondheim er nå 220 studenter ved NTNU satt i karantene. Etter at to studenter ved fakultet for medisin og helsevitenskap fikk påvist covid-19. Fra før sitter 1000 personer i karantene i byen.

Smitteutbruddet i Hammerfest har også fått mye oppmerksomhet. Helse nord er nå i gul beredskap og Folkehelseinstituttet har sendt et av sine smittesporingsteam for å bistå i Hammerfest, på grunn av økende smitte i Hammerfest og Tromsø.

19 ansatte er smittet og 120 er i karantene ved Finnmarkssykehuset. Det melder sykehuset fredag.

Nå vurderer Folkehelseinstituttet unntaksregelen for utenlandske arbeidere etter at det har kommet enda flere tilfeller hos denne gruppen. Også på Kværner på Stor var utenlands arbeidere på jobb mens vi var smittet. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Vil vurdere korona-reglene for utenlandske arbeidere

De siste ukene har 210 personer fått med seg smitte fra utlandet til Norge. Halvparten av disse kom fra Polen, og sannsynligvis jobber flere av de i norske industribedrifter.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Trude Arnesen sier at de er bekymret for utviklingen hos denne gruppen.

– Det er dette å være kort tid i Norge, bo og jobbe trangt gjerne og ofte ikke være ordentlig kjent med hverken regler eller muligheter for å teste seg. Alt dette til sammen gjør at vi er bekymret for at de faller utenfor de rådene vi eller gir, sier Arnesen.

Nå kan det være aktuelt å endre på regelen, ifølge Arnesen.

– Det kan for eksempel være aktuelt å si at den første testen må være tatt et par dager ut i karantenetiden, og ikke ved ankomst slik det nå er.

Helse- og omsorgsminister, Bent Høie har invitert LO og NHO til et møte på mandag for å diskutere unntaksreglene for dem som kommer til Norge fra utlandet for å jobbe.

Av de 1 030 smittetilfellene de to siste ukene, har 210 blitt smittet i utlandet. Halvparten av disse kom fra Polen.

Smitten blant polakker har i lengre tid vært lav sammenlignet med flere andre grupper av innvandrere. Den store økningen hos polakker skyldes trolig importsmitte.