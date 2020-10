Smittetallene øker i Europa: Flere land strammer inn

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag kveld fikk innbyggerne i den italienske storbyen Milano beskjeden fra de lokale myndighetene. Det innføres portforbud i byen.

– Det er et tiltak som gjør meg trist, men det må gjøres. Vi trenger et portforbud for å unngå det verste, forteller Paulina Cozzolino.

Paulina Cozzolino håper et portforbud vil bremse smittespredningen. Foto: reuters

Også en annen ung Milano-kvinne sier til nyhetsbyrået at hun håper et portforbud vil kunne bremse smittespredningen.

– Jeg mener at hvis det ikke finnes en annen løsning, så er det dette som må gjøres, og det er greit. Vi må prøve å gjøre vårt beste, sier Chiara Sgambaro.

Chiara Sgambaro tror befolkningen i Milano vil gjøre sitt beste for å holde portforbudet. Foto: Reuters

Portforbudet utvides i Italia

Portforbud er også innført i andre deler av Italia. I landets tre største byer er det registrert en kraftig økning i antall smittetilfeller. Det betyr at det i både Roma, Napoli og Milano blir innskjerpede tiltak. Det melder Associated Press.

Torsdag meldte italienske myndigheter at det er registrert et rekordhøyt antall nye koronasmittede.

16.079 nye tilfeller ble påvist i løpet av det siste døgnet

Samtidig er det blitt registrert 136 koronarelaterte dødsfall. Det opplyste det italienske sivilforsvaret.

Også onsdag ble det satt smitterekord i Italia. Da ble nesten 15.200 tilfeller registrert.

Frankrike er et av landene som nå innfører portforbud i nye områder. I går ble det klart at det i flere regioner vil være forbudt å bevege seg utendørs mellom klokken 2100 og 0600. Forbudet vil påvirke 46 millioner franskmenn, opplyser myndighetene ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Flere land i Europa opplever voldsom smittespredning av koronaviruset. Dette bildet er tatt torsdag på et sykehus i Gonesse nord for Paris Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Også i Tyskland er antall smittede på rekordnivå og pandemien sprer seg i landet.

Fredag ble det registrert 11.242 nye tilfeller. Det er like under rekorden dagen før på 11.278.

Torsdag ble tiltakene mot viruset skjerpet. I tillegg til i butikker og restauranter må folk nå bruke munnbind på enkelte svært trafikkerte gater.

Andre smittebølgen

Agoritsa Baka, ekspert på kriseberedskap i ECDC, sier til svenske Ekot at det som nå skjer er at den andre smittebølgen har kommet til Europa.

– Det vi ser nå er helt tydelig den andre smittebølgen som rammer Europa. Det forventes at det blir enda verre, sier Baka.

Dette er 13. gang ECDC presenterer en analyse av koronasituasjonen i Europa ut fra data fra EUs medlemsland. I rapporten konstaterer ECDC at smittespredningen har økt jevnt siden august, med en kraftig eskalering de siste ukene, ifølge Ekot

Smitterekord og portforbud i Hellas

Også i Hellas er det innført portforbud etter nye smitterekorder i dag.

Landet registrerte rekordmange 882 nye smittetilfeller det siste døgnet. Samtidig ble det registrert 15 nye koronarelaterte dødsfall. Det er det høyeste tallet siden pandemien rammet Hellas i februar.

Statsminister i Hella, Kyriakos Mitsotakis. Foto: Iakovos Hatzistavrou / AP

I den greske hovedstaden Aten blir det nå forbudt å oppholde seg utendørs om natten.

– Vi tar sikte på å redusere nattlige samlinger som gjør det enklere for viruset å spre seg. Det sa statsminister Kyriakos Mitsotakis i en TV-sendt tale torsdag kveld.

I Wales har myndigheten bestemt at landet skal stenges ned i to uker. Årsaken er et forsøk på å stanse en omfattende smittespredning.

I Belgia har myndigheten varslet at de fredag vil kunngjøre nye koronarestriksjoner.

Den største økningen skjer i øst

Hver dag settes det nye smitterekorder i mange europeiske land. Nå er det Øst-Europa som har de bratteste smittekurvene.

Polen er et av landene som har hatt en betydelig økning av antall smittetilfeller.

I hovedstaden Warszawa er et stadionanlegg gjort om til et provisorisk sykehus for koronasyke.

Polen peker seg ut som et av de aller hardest rammede landene. Torsdag ble det rapportert om 168 dødsfall og 12 107 nye smittetilfeller. For en uke siden var det daglige smittetallet under halvparten, i går var det 10 040.

Assisterende helsedirektør Espen R. Nakstad beskriver hvordan smittekurven i Polen går rett til værs. Foto: Torstein Bøe / NRK

– I Polen går smittekurven nå rett til værs. Den går eksponentielt rett opp!

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det er grunn til å bekymre seg for utviklingen i Øst-Europa, spesielt Polen.

– De begynner også å merke det på sykehusene. Det er veldig bekymringsfullt. For vi vet at selv om de nå skulle få kontroll på smitten i løpet av en ukes tid, vil det være et etterslep de neste ukene med høye innleggelser på sykehus.

På en pressekonferanse torsdag sa helseminister Adam Niedzielski at de forventer at de daglige smittetallene kommer til å øke, og at tallet trolig er 15 000 lørdag.

Polens helseminister Adam Niedzielski sa i dag at han venter at de daglige smittetallene kommer til å stige i flere uker til. Foto: PLTVP

Polen hadde, som flere andre land i Øst-Europa, ikke så høye smittetall de første månedene av pandemien. Landet har hittil satt inn lokale tiltak der de har sett utbrudd, de har innført såkalte røde soner.

– Nå er 317 av de 380 kommunene våre røde. Derfor er det naturlig å innføre restriksjoner i hele landet, sa Niedzielski.

Bygger om stadion til sykehus

I Polens hovedstad Warszawa er arbeidet i full gang med å lage et provisorisk sykehus på stadion, som til vanlig huser et publikum på nesten 60 000.

Stadion i Warszawa gjøres om til sykehus for pasienter med covid-19. Foto: Agencja Gazeta / Reuters

Sykehuset skal kunne behandle 500 koronasyke. Helsevesenet er under sterkt press. Det samme gjelder i flere av nabolandene.

I Tsjekkia innførte myndighetene i dag de samme strenge tiltakene som i vår.

Statsminister Andrej Babis har flere ganger lovet at restriksjonene ikke skal gjeninnføres. Men med rekordhøye smittetall, og et helsevesen som er under kraftig press, har han ombestemt seg.

– Vi har ikke tid til å vente. Bølgen er enorm, forklarte Babis.

I Tsjekkia er soldater som til vanlig jobber med stråling og biologiske våpen satt inn for å hjelpe til å flere koronarammede sykehjem. Tsjekkia er blant landene i Øst-Europa som opplever sterkt økning av koronatilfellene. Foto: CZCT

To land har passert en million smittede

Spania ble det første landet i Europa som passerte 1 million smittede. Nå har også Frankrike passert millionen.

Tross restriksjoner fortsetter smittetallene oppover. Nakstad tror det går an å snu trenden.

– Det er både teoretisk og praktisk mulig å slå viruset raskt ned hvis man setter inn veldig strenge tiltak. Men det er noe disse landene ikke ønsker. Og viljen i befolkningen til å gå på en ny runde med strenge tiltak er mye mindre nå enn i mars.

I Madrid, hovedstaden i Spania, minnes ofrene for covid-19 med flagg. Foto: Manu Fernandez / AP

Lederen for WHO Europa, Hans Kluge har advart mot hva som kan skje om folk ikke følger tiltakene.

– Beregningene viser at dødstallene kan bli fem ganger høyere i januar enn de var i april, sa Kluge på en pressekonferanse. Men han understreket samtidig at det går an å snu utviklingen med strenge regler for hvor mange som kan samles og økt bruk av munnbind.

Unge smitter eldre

Etter sommeren økte smitten i yngre aldersgrupper. Unge blir sjelden alvorlig syke. Men nå fylles sykehusene gradvis over hele Europa.

– Det er bekymringsfullt. Først ser man at smitten stiger blant de yngre, så begynner de å smitte de som er litt eldre, så kommer sykehusinnleggelsene og til slutt kommer intensivinnleggelsene og dødsfallene. Hvor høye dødstallene blir, avhenger helt av om denne smittetrenden brytes eller om den fortsetter rett oppover.

En gammel aviskiosk i Warszawa er gjort om til testestasjon etter at smitten nærmest har eksplodert den siste uka. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Nakstad vil ikke gi råd til andre lands myndigheter. Men generelt mener han erfaringen viser at det er viktig å reagere raskt når man ser at smitten stiger. Han bruker New Zealand som eksempel. De har stengt ned så snart de har hatt noen få tilfeller. Nå er landet nærmest smittefritt og folk lever som normalt.

– Jo raskere du er inne med tiltak, jo raskere og sterkere effekt får du. Og da kan man leve mer normalt i hele samfunnet.