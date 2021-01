– Vi håper været ikke setter for mange hindringer for videre søk også håper vi på at de savnede kan bli funnet, sier ordfører Anders Østensen i Gjerdrum.

Det er snart to uker siden leteaksjonen på Ask i Gjerdrum ble innstilt.

Etter kvikkleireskredet 30. desember ble ti personer meldt savnet. I løpet av de første dagene ble sju personer funnet omkommet.

Men tirsdag 5. januar gikk et nytt ras i skredområdet. Da ble mannskapene trukket ut.

Samme dag opplyste politiet at de gir opp håpet om å finne overlevende.

– Uthvilte mannskaper er tilbake i gropa nå. Egensikkerheten for dem vil naturligvis bli sterkt vektlagt i den fasen vi er i nå, sier innsatsleder Mari Stoltenberg i Øst politidistrikt.

Politiet har nå identifisert leteområder å starte med sånn at de nå kan drive en målrettet innsats. Og de er i tett dialog med NVE.

Regningsmannskapene vil starte med manuell innsats slik de hadde under aksjonen for to uker siden. Politiet forteller at de vil bruke hundeekvipasjer, USAR-mannskaper (urbant søk og redning) og lete seg litt frem.

– Det kan hende at man velger andre søkemetoder etter hvert. Utfordringene her er områdene vi arbeider i og tilgjengeligheten ute i gropa, sier Stoltenberg.

Ved 09-tiden gjorde letemannskapene seg klare for å gjenoppta søket.

Letingen kan ta tid

Mandag formiddag har tåken stadig blitt tettere i området. Og innsatslederen forteller at det allerede har bydd på litt utfordringer i dag.

– Vi må finne løsninger for å ivareta sikkerheten. Når det for eksempel ikke virker med dronesikring, så må vi gjøre det manuelt fra bakkenivå.

Ifølge politiet kan arbeidet ta lang tid, men de har håp om funn.

– Vi har stor forståelse for at de etterlatte her trenger svar. La det ikke være noe tvil. Det er derfor vi er her. Vi skal gjøre det vi kan for å gi dem det, sier Stoltenberg.

Brannvesenet deltar også i letingen.

– Jobben i dag for vår del er litt sånn som den har vært før. Politihunder er ute å søker og vi jobber deretter hvor de markerer, sier innsatsleder Morten Thoresen i brannvesenet.

Mannskapene har høyere fokus på sikkerhet enn tidligere. Men det har allerede vært utfordringer i propellene på dronene som brukes til å overvåke skredområdet.

– Vi har tatt ut mannskaper en gang allerede i dag, sa Thoresen under pressekonferansen ved 10-tiden i formiddag.

Pårørende har vært fortvilet

Anders Østensen er ordfører i Gjerdrum. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

– Jeg vil bare få lov til å uttrykke vår tilfredshet med at søket nå er i gang igjen, sier ordfører i Gjerdrum Anders Østensen.

Ordføreren håper været ikke setter for mange hindringer for videre søk og at de savnede kan bli funnet.

Etter at letingen ble midlertidig stanset 5. januar, levde de pårørende i uvisshet om når letingen etter deres kjære skulle bli gjenopptatt.

– De har vært dypt fortvilet over det, sa ordfører i Gjerdrum i forrige uke.

NVE gir faglige råd

NVE hjelper politiet og brannvesenet med det de har behov for av faglige råd i det søkearbeidet som nå er i gang.

NVE er klare på at været kan by på utfordringer for leteaksjonen.

– Vi stiller med geoteknisk fagkompetanse her på stedet både til overvåking gjennom droner, sier regionsjef i NVE, Toril Hofshagen.

Ifølge NVE har det i helgen vært relativt rolig i skredområdet.

Det gikk et litt større etterskred natt til torsdag i forrige uke og ifølge NVE var det forventet.

I løpet av helgen er det gravd en drøft langs vestre del av skredområdet for å lede vann trygt forbi skredgropa når det nå er meldt nedbør.

Evakueringsområdet vurderes

NVE jobber nå med å avklare det endelige evakueringsområdet.

De har som ambisjon å komme med sine endelige anbefalinger for området nord for skredgropa denne måneden.

Ifølge regionsjefen i NVE er det er et litt mer komplekst bilde.

– Det er behov for mange undersøkelser før man kan si noe endelig om hvilke områder som da vil være helt trygge å flytte tilbake til, hvilke hus som trolig da ikke vil være mulig å redde og hvilke hus som muligens ikke kan flyttes tilbake til før man har gjort sikringstiltak.