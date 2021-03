De pårørende til den siste savnende er orientert om funnet, skriver politiet i en pressemelding. Politiet jobber nå med å frigjøre den avdøde.

Det vil bli utført en rettsmedisinsk obduksjon, blant annet for å bekrefte identiteten.

I lang tid har letemannskaper søkt i området etter den siste savende.

Det var i desember i fjor at et stor kvikkleireskred tok med seg ni boliger med over 30 leiligheter på Ask i Gjerdrum.

Ifølge NVE var skredet blant de største kvikkleireskredene vi har hatt i Norge.

Ti personer mistet livet. Letemannskaper fant flere savnede dager etter skredet. I februar fant de to døde personer i skredgropa i Gjerdrum.

Mandag fant de den siste savnende.