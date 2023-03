Marie ble låst inne i timevis etter selvmord: – Forferdelig

Menneskerettighetsadvokat sier det er uakseptabelt å låse inn øyenvitner til et selvdrap, og at det ikke skal skje. Hva tenker dere om den vurderinga?

Det er beklagelig at fengselet måtte låse inn innsatte for en periode, men det var som tidligere vist til helt nødvendig for å få kontroll på situasjonen og for at politiet skulle få gjøre nødvendige åstedsundersøkelser. De ansatte hadde dialog med innsatte underveis og kommunenes kriseteam kom på plass så fort det lot seg gjøre. De innsatte fikk tilbud om å overføres til en annen avdeling med fellesskap, de fikk fortløpende informasjon og innsatte har fått tilbud om helseoppfølging i ettertid.

Advokaten mener Bredtvet-innsatte i for stor grad blir eksponert for andres lidelse (i form av selvskading, selvmordsforsøk). Det mener hun er et menneskerettighetsbrudd. Hva er deres kommentar til det?

Det har vært en stor økningen i selvskading og selvmordsforsøk blant kvinner i fengsel, og situasjonen særlig ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt har vært og er utfordrende. Fengselet har i lang tid håndtert et økende antall psykisk syke innsatte med et krevende atferdsmønster. Dette er krevende for de øvrige innsatte som har fått et redusert tilbud fordi mye av tiden må brukes på de mest ressurskrevende innsatte. I tillegg er Bredtveit et gammelt fengselsbygg som er lite egnet for moderne kriminalomsorg. Det har også mye lydsmitte som påvirker øvrige innsatte negativt. Fengselet forsøker så godt det lar seg gjøre å skjerme andre innsatte fra andres lidelser, men særlig lyden er vanskelig å dempe. Dette er uheldig.

Fengselet har fått midler til et ressursteam for å følge opp innsatte med krevende atferdsmønster, psykiske lidelser, innsatte som er selvskadene, selvmordsnære eller lignende. Ressursteamet har kapasitet til å følge opp inntil fire innsatte. Ressursteamet samarbeider tett med resten av fengslet, samt psykologspesialist som er ansatt fra fengselspsykiatrisk poliklinikk (FPP). Teamet har bidratt til å redusere behov for overføringer til sikkerhetscelleavdelingen og antallet selvskadinger, samt følger opp ukeplaner for de fire innsatte de har særskilt ansvar for. Ressursteamet har vært et stort løft for tilbudet til de mest sårbare, men er ikke tilstrekkelig til å følge opp alle med behov.