– Dette er så frekt! Folk må skjerpe seg. Det er jo bare jordbær. Men det overrasker meg ikke. Folk nasker jo smågodt og mandler og så videre, sier Trine Marie Gjertsen.

– Men du har aldri flyttet jordbær over fra en kurv til en annen?

– Nei. Jeg har gjort mye annet rart, men dét har jeg ikke gjort, haha!

Sommer er jordbærtid. De røde, oppsvulmede bærene, rike på C-vitaminer og kalium, ligger nå og byr seg frem så godt de kan fra kurver over det ganske land.

Trine Marie Gjertsen synes det er frekt at folk tar av lokkene for å sikre seg enda flere bær. Foto: Dana Khalouf / NRK

Noen av kurvene inneholder kanskje flere eller færre bær. Muligens også et par større og saftigere.

Er det da greit å flytte noen over fra den ene til den andre? Sikre seg en fyldigere kurv rett og slett?

Synes du det er ok å legge bær fra én kurv til en annen? Ja, jeg har egentlig ingen problemer med å gjøre det. Nei! Det er moralsk forkastelig. En gang i blant kanskje? Så klart! Det er da bare jordbær. Ikke verdens undergang akkurat. Vis resultat

Oppdages i kassa

– Tre av ti gjør det. Dette er ikke et problem bare her hos oss, men i alle butikker, hevder butikksjef Siyamak Nemati hos Kiwi XL på Strømsø i Drammen.

Det var Drammens Tidende som først omtalte saken.

For å forhindre dette har en av leverandørene, Bama, nå begynt med plastlokk på jordbærkurvene. Uten at det har hjulpet nevneverdig.

Butikksjef Siyamak Nemati sier at de oppdager mange jordbærtyver daglig. Foto: Dana Khalouf / NRK

– Folk tar av lokket og flytter over bær uansett, sier Nemati og fortsetter:

– Men det oppdages i kassa, på vekten.

Kurvene som i utgangspunktet inneholder 400 gram jordbær kan fort veie både 500 og 600 gram etter at luringer har drevet selvplukk og kortreist forflytting av bær.

Motsatt kjøper noen uvitende med seg jordbærkurver til kanskje bare 200 eller 300 gram.

– Sier dere ifra i kassa?

– Ja. Vi prøver å si det på en hyggelig måte. Noen blir sure og kjefter på oss i kassa. Noen sier «Oj! Jeg visste ikke det». Så ja, de blir avslørt i kassa, svarer Nemati.

– Jeg har aldri flyttet jordbær over til en annen kurv, så sleip er jeg ikke, sier Stein Ellingsen. Foto: Dana Khalouf / NRK

Fører til mer matsvinn

– Jordbærkurvene har plastlokk for å sikre at alle får den mengden bær som de betaler for. Det kan ellers bli mange halvtomme kurver som ingen vil kjøpe, og som dermed fører til matsvinn.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Bama, Pia Gulbrandsen, til NRK.

Pia Gulbrandsen, kommunikasjonsdirektør i Bama. Foto: BAMA gruppen

– Hvorfor går dere ikke over til kilopris, så dere slipper problematikken med at folk flytter jordbær over?

– Lokkene gjør at bærene holder god kvalitet så lenge som mulig, og bidrar til mindre matsvinn, sier Gulbrandsen.

Selv etter at lokkene kom på plass er likevel om lag 30 prosent av oss «jordbærtyver». Med kunstnerisk anstrengelse lures og trilles bær fra den ene kurven til den andre.

– Dere skal ikke ha vakter luskende i fruktområdet?

– Nei, nei. Vi bruker ikke mye tid og energi på dette. Vi får bare ta det svinnet. Det gjør vi, sier butikksjefen Nemati.

Han håper at folk selv innser at dette ikke er greit.

– Dette er ikke den farligste løgnen

Forståelig nok sitter det langt inne å innrømme litt nasking, om det så dreier seg om noe så uskyldig som søte, små jordbær.

– Nei, det har jeg aldri gjort. Har aldri tenkt på det engang, men ... det hørtes veldig lurt ut, sier Ola Ola Sørensen og ler.

Ola Ola Sørensen fikk en idé av NRK ... (dessverre). Foto: Dana Khalouf / NRK

– Ja, jeg har nok gjort det, innrømmer en annen smilende herremann.

Han heter Tore Fyrand, står ved jordbærene og sonderer de røde med kyndig blikk før han griper tak i en kurv.

En kurv som ikke er «fiklet og tuklet» med, må vi understreke.

– Så du skal ikke flytte over noen nå altså?

– Haha! Nå må du gi deg. Nei, det skal jeg slettes ikke. Jeg går for den kurven der, fordi den er nærmest, sier Fyrand som kommer med følgende tilståelse:

– Det er lenge, lenge siden jeg har gjort det. Men jeg skjønner mer etter som jeg blir voksen, hehe, at dette er jo bare tull. Ikke sant?

Tore Fyrand innrømmer det. Han har sneket til seg noen ekstra jordbær. Foto: Dana Khalouf / NRK

– Du er den første vi har snakket med som innrømmer det.

– Folk lever på en løgn, vet du. Dette er ikke den farligste løgnen. Men folk er jo opptatt av rettferdighet. Det skal være like mye i kurvene. Og så er det selvfølgelig en måte å skaffe seg litt ekstra på. Men nei, det er ikke greit. Det er ikke lov, sier jordbærkjøperen.