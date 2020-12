Rødt og byrådspartiene enige om Oslobudsjettet

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG måtte ha med seg Rødt for å få flertall for budsjettet for 2021.

Det førte til at budsjettet økte med 270 millioner kroner.

Uenig om bussdrift

Det er Aftenposten som først melder om saken.

Rødt måtte likevel innse nederlag i kampen om at bussene i Oslo skal drives kommunalt.

Det var en viktig sak for partiet.

– Det har vært umulig å få med seg byrådspartiene, men Rødt kommer til å fortsette å jobbe for den saken, sier Eivor Evenrud, gruppeleder for Rødt i Oslo, til NRK.

Partiet mener busstilbudet ville blitt både bedre og billigere i kommunalt eierskap.

De ønsket derfor formuleringer i budsjettavtalen om at Oslo kommune skal ta tilbake bussdriften når anbudene går ut.

PÅ ANBUD: Rødt måtte akseptere at bussdriften fortsetter på anbud. Foto: Nadir Alam / NRK

123 millioner til bydelene

Rødt klarte å forhandle inn 100 millioner kroner ekstra til driften av bydelene. I tillegg er 23 millioner øremerket barn og unge.

Totalt øker byrådspartiene driftsbudsjettet med 140 millioner og investeringsbudsjettet med 130 millioner.

– Jeg syns det er oppsiktsvekkende at Rødt nok en gang må forhandle inn penger til bydelene. Byrådet må skjønne at dette er det viktigste for folk, sier Evenrud.

Byrådet la fram sitt forslag til Oslo-budsjett i slutten av september. Kuttene var større enn på mange år. Grunnen er usikkerhet knyttet til koronapandemien.

FORNØYD: Frode Jacobsen, gruppeleder i Ap i Oslo. Foto: Olav Juven / NRK

– Glad

Frode Jacobsen, gruppeleder for Arbeiderpartiet, er glad for at partiene har kommet til enighet.

– Jeg er glad for at vi får på plass et bra budsjett for Oslo neste år, hvor vi tar på alvor den usikkerheten vi nå lever i. Ledigheten i Oslo er den største i landet. Vi trenger trygge velferdstjenester. Det bidrar Rødt til å sikre gjennom dette budsjettet, sier han.

Hvordan koronapandemien vil påvirke Oslos økonomi i 2021, mener Jacobsen er et stort og vanskelig spørsmål.

– Vi kommer til å få større utgifter og regner med at staten kompenserer det. Vi risikerer også at inntektene blir lavere på grunn av høyere ledighet og at Oslos næringsliv blør.

Forhandlinger på overtid

Samarbeidspartiene skulle vært enige innen bystyrets finansutvalg behandlet budsjettet for halvannen uke siden.

Det eneste de greide å enes om der var 24 millioner kroner ekstra til frivillige organisasjoner.

Forhandlingene har med andre ord pågått på overtid helt fram til i dag.