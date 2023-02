Byrådsleder Raymond Johansen vil presentere endringene i Munchrommet på Oslo rådhus klokken 11. Både byrådslederen og påtroppende byråder vil være til stede på pressetreffet.

Bytter ut tre Ap-byråder

Aps fjerdekandidat til høstens valg og tidligere byråd, Marthe Scharning Lund, blir satt inn som ny helsebyråd. Usman Mushtaq (Ap) blir ny byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester og Rina Mariann Hansen (Ap) blir ny byråd for næring og eierskap.

Endringene i byrådet trer i kraft fra og med torsdag 9. februar 2023.

BYRÅDER: Marthe Scharning Lund (Ap), Usman Mushtaq (Ap) og Rina Mariann Hansen (Ap). Foto: Olav Juven / NRK

Helsebyråd Robert Steen byttes ut

– I dag har jeg gjort endringer i byrådet. Robert Steen fratrer som byråd for helse-, eldre- og innbyggertjenester. Robert har vært en fantastisk byråd for Oslo, noe han viste med tydelighet gjennom drøye to år da Oslo var episenter for pandemien i Norge, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Steen har den siste tiden fått hard kritikk for tilstanden på helsehusene i Oslo. Opposisjonen har varslet en ny runde med høringer om sakene. Steen har også sagt nei til å stå på liste i kommunevalget i høst.

MÅ GÅ: Helsebyråd Robert Steen (Ap). Foto: Annika Byrde / NTB

Steen var ikke til stede på pressetreffet på Rådhuset.

– Er avgangen Steens eget ønske?

– Robert har signalisert at han er på vei ut av Oslopolitikken. Jeg har ut fra en samlet vurdering og samtaler med mine byråder gjort disse vurderingene. Innholdet i disse samtalene trenger jeg ikke dele med noen andre, svarer Johansen.

Marthe Scharning-Lund (Ap) tar over rollen som helsebyråd fra og med torsdag.

Rina Mariann Hansen bytter rolle

Også avtroppende byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap) byttes ut.

NY ROLLE: Rina Mariann Hansen (Ap) blir byråd for næring og eierskap. Foto: Live Wold

Tidligere sosialbyråd Rina Mariann Hansen tar over som næringsbyråd, og Usman Mushtaq trer inn i rollen som sosialbyråd. Evensen skal fortsette i politikken i Oslo bystyre.

– Jeg vil trekke fram innsatsen Victoria har gjort for å få på plass karbonfangstanlegget på Klemetsrud og en ny vei inn i boligmarkedet for de som ellers ikke får kjøpt bolig. Jeg ser fram til å jobbe videre med henne i bystyret, sier Johansen.

MAI 2022: Johansen presenterte sitt nye byråd. På trappa bak står (f.v.) Rina Mariann Hansen (Ap), Inga Marte Thorkildsen (SV), Omar Samy Gamal (SV), Einar Wilhelmsen (MDG), Hanna Marcussen (MDG), Robert Steen (Ap), Sirin Stav (MDG) og Victoria Marie Evensen (Ap). Foto: Hanna Johre / NTB

Opposisjonen reagerer

Frp reagerer på at den tidligere helsebyråden nå byttes ut.

– Dette ser ut som en avledningsmanøver for å trekke oppmerksomheten vekk fra den kritiske tilstanden innen eldreomsorgen, og spesielt innen helsehusene i Oslo, sier Aina Stenersen, helsepolitisk talsperson for Frp i bystyret.

Hun sikter til kritikken de tidligere har gitt byrådet, da flere partier mente de ikke fikk fullstendig informasjon i bystyrets forrige høring om helsehusene.

– Dette blir som å løpe vekk fra ansvaret midt i behandlingen av eldreomsorgen i Oslo, sier Stenersen til NRK.

Både Frp, Folkets Parti FNB og Høyre sier de fortsatt ønsker en ny høring. Hassan Nawaz (H) sier de vil vente med eventuelt ny mistillit til etter denne høringen.