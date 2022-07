Søndagens konsert i Oslo er den største med betalende publikum i Norge noensinne.

Og med avfyring av scenefyrverkeri under hele konserten, vil den nok ikke gå ubemerket hen.

– Bandet er kjent for å ha mye flammer og effekter. Det pyrotekniske showet vil pågå under hele konsertens varighet, fra klokka 20.30 til 23.00, tvitrer Oslo 110-sentral, som har gitt tillatelse.

Da bandet spilte i Coventry i England i slutten av juni, kunne også de som ikke hadde billett få med seg konserten.

Ifølge musikknettstedet Loudwire kunne musikken høres over 1,5 mil unna scenen.

Slik så det ut da Rammstein holdt konsert på Ullevaal stadion i 2019. Foto: Lise Åserud / NTB

Billettrøbbel

Dørene til konserten åpnet klokken 16.00.

Et par timer senere meldte TV 2 at det var problemer med billettsystemet, og at køene stoppet opp.



– Det er et problem vi hadde beredskap for og løste raskt, skriver arrangør Mark Vaughan i All Things Live i en tekstmelding til kanalen.

Publikum strømmet til konsertområdet før Rammstein gikk på scenen. Du trenger javascript for å se video. Publikum strømmet til konsertområdet før Rammstein gikk på scenen.

Stengte veier

Både Ruter og Vy advarte i forkant av konserten om muligheten for trafikale utfordringer.

Shuttlebussene tilbake til sentrum starter en halvtime før Rammstein går av scenen.

Men når 60.000 skal dra samtidig hjem etter konserten, har politiet noen råd:

– Folk må være tålmodige. Og de som har mulighet bør ta beina fatt. Det vil være svært begrenset fremkommelighet der oppe for personbiler, sier operasjonsleder Eirik Sannes.

– Å tro at du kan bli hentet i umiddelbar nærhet, er bare å glemme. Folk bør bruke de kollektivløsningene som er satt opp eller ta beina fatt.

Tusenvis tok shuttlebussene som var satt opp til Bjerke. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

Kort tid etter at dørene åpnet, måtte politiet stenge riksvei 4 fra Sinsenkrysset og i retning Gjelleråsen.

Årsaken av at mange bilister stoppet langs veien for å slippe av folk som skulle på konsert. Klokken 20.15 er veien åpnet igjen.

Politiet har på forhånd varsler flere stengte veier.

Refstadveien til Refstadsvingen blir sperret fra klokken 22.00 søndag til klokken 02.00 mandag.

Av- og påkjøringen ved riksvei 4 og Årvollkrysset blir stengt mellom klokken 21.00 søndag og 05.00 mandag.

Bjerke travbane rigget og klar til å ta imot opp mot 60.000 publikummere. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Godt forberedt

Det er om lag 30 hester igjen ved travbanen. Noen har flyttet hestene, mens andre har latt dem stå.

Fra klokken 13.00 til 15.00 søndag ble det gjennomført lydprøver.

Arenasjef Arild Engebretsen forsikrer søndag ettermiddag at de gjenværende hestene på området har det bra.

– Vi er veldig godt forberedt, sier han til NRK.

– Vi har hatt møter og diskusjoner med eierne. Det viktigste for oss er at hestene føler seg trygge og komfortable, sier Engebretsen.



Veterinærer vil være til stede under konserten, og stallene er blendet mot laserlys og fyrverkeri fra scenen.