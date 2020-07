Prinsesse Ingrid Alexandra begynner på Elvebakken videregående skole

Kongehuset bekrefter på sine nettsider at prinsesse Ingrid Alexandra skal gå på Elvebakken videregående skole til høsten. Skolen som ligger i bydel Grünerløkka er en av de største i Oslo.

Slottet skriver i en e-post til NRK at prinsessen ønsker å gå på en skole i Oslo og at førstevalget var Elvebakken.



Det er over 1400 elever og 150 lærere ved skolen.

Studiespesialisering ved Elvebakken videregående skole har de siste årene hatt høyest gjennomsnittlig inntakspoengsum.

Prinsesse Ingrid Alexandra gikk 10. klasse på Uranienborg skole i Oslo. Fra 2014 til 2019 gikk hun på Oslo Internasjonale Skole på Bekkestua, og før det gikk hun fra 2010 til 2014 på Jansløkka skole i Asker.

STOR SKOLE: Elvebakken videregående skole har over 1400 elever. Foto: Elvebakken VGS

Søkte som alle andre

– Vi synes det er veldig gledelig at prinsesse Ingrid Alexandra skal gå på Elvebakken til høsten og så vidt jeg vet så virker det som hun gjerne vil være skoleelev på lik linje med alle andre elever som har kommet inn hos oss. Det skal vi få til på best mulig måte, sier rektor Camilla Hauren Leirvik.

Leirvik sier videre at de har mange elever som har foreldre som er kjent og som gjerne ønsker å være seg selv.

– Det skal vi få til. Og så håper vi at hun vil finne seg til rette både faglig og sosialt, legger hun til.

Rektoren kan fortelle at prinsessen skal gå studiespesialisering med forberedelser til videre studier.

– Hvor lenge har dere ved Elvebakken visst om dette?

– Det har vi bare visst i noen dager. Det er fordi hun har ønsket å delta i det vanlige ordinære opptaket til videregående skole. Så hun er ikke blitt behandlet på noen annen måte enn noen andre elever i Oslo-skolen.

FØRSTE SKOLEDAG: Prinsesse Ingrid Alexandra hadde sin første skoledag på Jansløkka skole i 2010. Foto: Solum / Scanpix

Skal på befaring

Hva som skal gjøres av sikkerhetstiltak vet rektoren på Elvebakken skole foreløpig lite om. De som jobber med prinsessens sikkerhet, skal på befaring på skolen i begynnelsen av august.

– De sier rett ut at vi har hatt disse barna på skole over lang tid, og dette har vi god erfaring med og vet hvordan skal løses. Ikke vær bekymret. Det går fint, forteller Leirvik.

Det er foreløpig ikke mulig å si noe om klassen prinsessen skal gå i. Klassene med rundt 32 elever er ikke satt enda.

– Det vil være en del av en helt ordinær klasse på studiespesialiserende på Elvebakken.

Ønsker lykke til

– Det er svært hyggelig at prinsessen ønsker å gå i Osloskolen, og vi håper hun vil trives på Elvebakken, sier utdanningsdirektør Marte Gerhardsen.

Også byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), synes dette er hyggelig.

– Prinsessen har allerede vært elev i Osloskolen en stund, og det er hyggelig at hun ønsker å fortsette utdanningen sin her hos oss.

–Jeg ønsker henne og alle andre elever som begynner på videregående i Oslo til høsten hjertelig velkommen og lykke til med utdanningen!, sier Thorkildsen i en e-post til NRK.

Startet på privatskole

I 2014 opplyste kronprinsparet at barna skulle gå på privatskoler.

Prinsesse Ingrid Alexandra startet da på Oslo Internasjonale Skole på Bekkestua, mens prins Sverre Magnus startet i 4. klasse ved Montessoriskolen i Oslo.

– Vi er takknemlige for de fine årene som våre barn har hatt på Jansløkka skole i Asker. Nå gjør vi som foreldre de valgene vi mener er best for akkurat våre barn, sa kronprinsparet.