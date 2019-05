Prinsessen tilbake på offentlig skole

«Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra begynner i 10. klasse på Uranienborg skole i Oslo til høsten. Prinsessen har fra 2014 til 2019 gått på Oslo Internasjonale Skole på Bekkestua,» opplyser kongehuset i en pressemelding.

Fra 2010 til 2014 gikk hun på Jansløkka skole i Asker. Prinsessen starter på videregående skole i 2020.

– Prinsessen har fremdeles ett år igjen på norsk ungdomsskole, og ønsker å gå det siste året på Uranienborg skole, sier assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gjeruldsen til NRK.

Bråk etter skolevalg

I 2014 opplyste kronprinsparet at barna skulle gå på privatskoler.

I august 2014 begynte prinsesse Ingrid Alexandra i 5. klasse ved Oslo Internasjonale skole på Bekkestua, mens prins Sverre Magnus startet i 4.-klasse ved Montessoriskolen i Oslo.

– Vi er takknemlige for de fine årene som våre barn har hatt på Jansløkka skole i Asker. Nå gjør vi som foreldre de valgene vi mener er best for akkurat våre barn, sa kronprinsparet.

Unio-leder Anders Folkestad mente kronprinsparet markerte et linjeskifte som kunne skape ytterligere debatt om kongehusets plass og rolle.

– Når de trekker seg ut av den brede offentlige skolen, begynner grunnlaget for monarkiet å slå sprekker, sa utdanningspolitisk talsperson Torgeir Knag Fylkesnes i SV.

Arbeiderpartiets kongepolitiske talsmann Martin Kolberg sa til VG at skolevalget var et skritt i retning av avvikling av monarkiet.

Nærhet til Slottet

Skolen på Oslo Internasjonale skole skiller seg fra den offentlige skolen på noen områder.

Dette er blant annet at de bruker en internasjonal lærerplan og at de har ungdomsskole fra 7. til 10. trinn, ikke 8. til 10. som i offentlig skole.

– Hvorfor falt valget på Uranienborg skole?

– Valget falt på Uranienborg skole ut fra en helhetsvurdering. Kronprinsfamilien ønsket plass på en osloskole. Uranienborg skole ligger rett i nærheten av Slottet, og skolen hadde ledig plass, sier Gjeruldsen.

Han sier det er for tidlig å si noe om hvilken videregående skole prinsesse Ingrid Alexandra kommer til å gå på.

Prins Sverre Magnus fortsetter ved Montessoriskolen i Oslo.