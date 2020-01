Prinsdal-drapet: Ny mann siktet og pågrepet

– Dette har vært en etterforsking hvor det er stor aktivitet og det er fremdrift i etterforskningen. Dette har ført til at en ung person ble sikta for drap, eller medvirkning til drap, og han ble pågrepet her i Oslo i onsdag kveld, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt.

Den siktede og pågrepne personen er ikke kjent av politiet fra tidligere.

Politiet vil ikke si noe om hvordan pågripelsen i Oslo skjedde. Pårørende er varslet om utviklingen i saken og det er foreløpig ikke blitt tatt stilling til når det blir avhør og fengsling.

– Hvor vidt det blir avhør i kveld diskuteres nå. Så er det naturlig å avhøre han først, deretter er det politiadvokaten og påtalemyndigheten som avgjør hva som skjer videre, sier Metlid.

Utelukker ikke flere gjerningsmenn

Gjerningsmannen som har vært etterlyst for drapet siden fredag er fortsatt ikke pågrepet. Tirsdag ble han siktet og etterlyst både i Norge og utlandet.

SKUTT OG DREPT: Fredag ble Halil Kara skutt og drept i Prinsdal i Oslo. Foto: Privat

Politiet har tidligere sagt at gjerningsmannen som løp fra stedet hadde tildekket ansikt, og at det kompliserer arbeidet med å identifisere hvem som står bak.

– Det er viktig for oss å komme i kontakt med han som er etterlyst. Vi håper han følger med og skjønner at det er en stor innsats som pågår i Oslo, understreker Metlid.

Kan det bli flere siktelser eller pågripelser i saken?

– Vi har sagt hele veien at vi ikke kan si med sikkerhet angående hvor mange som har vært involvert. Nå er det to unge menn som er siktet for drap og vi utelukker ikke at det kan bli flere, sier Metlid videre.

Sitter på mer informasjon

Politiinspektøren forteller at de sitter på mer informasjon i saken, men at det er grunner til at de ikke vil gå ut med flere opplysninger onsdag kveld.

– Denne saken som er krevende og det er mye informasjon. Vi må gå frem på en måte som kan gi et godt resultat i denne saken, sier Metlid.

Tidligere tirsdag fortalte politiinspektøren at de jobber med videomateriale. De er svært interesserte i mer videomateriale dersom folk sitter på det.