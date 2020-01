Prinsdal-drapsmann på frifot: Hadde tildekket ansikt

– Vi mener gjerningspersonen hadde tildekket ansikt under selve handlingen, og dette påvirker muligheten for å identifisere ham per nå, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til NRK.

– Har dere noe som helst formening om hvem gjerningsmannen er?

– Vi har informasjon vi jobber med, men foreløpig er det ikke noe som har gitt en helt klar retning på det. Vi har selvfølgelig håp om å komme oss videre, og vi opplever at vi stadig gjør det, sier Metlid.

POLITIINSPEKTØR: Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / nrk

Politiet har opplysninger om at den ukjente gjerningsmannen tok seg vekk fra åstedet til fots. Vitneobservasjoner sier at mannen løp vekk fra parkeringsplassen hvor drapet skjedde og nedover Nedre Prinsdalsvei i retning Kolbotn.

– Vi utelukker ikke at det kan ha vært et kjøretøy inne i bildet og er interessert i slike observasjoner, sier Metlid til NRK.

I arbeidet med å finne gjerningsmannen undersøker politiet også motiv. Metlid har tidligere sagt at drapet virker målrettet.

– Hva som er motivet og hvem gjerningspersonen er vet vi ikke, så det gjenstår, og det er helt sentralt, sier Metlid.

Den dreptes bistandsadvokat og tidligere forsvarer beskriver begge drapet som uforståelig.

BISTÅR FAMILIEN: – Familien er i dyp sorg, forteller deres advokat Veysel Ince.

– Familien er selvfølgelig i sjokk. Det kom helt uventet, og de har det veldig vanskelig. De har mistet en sønn på 21 år, sier bistandsadvokat Veysel Ince til NRK.

Fortsatt er ingen gjerningsmann pågrepet etter drapet og knivstikkingen på Prinsdal i Oslo fredag kveld.

Kan ikke fatte motivet

Politiet har tidligere sagt at den drepte 21-åringen er kjent for dem fra før av. Han beskrives som en snill, rolig og god gutt av sine venner, som NRK har snakket med. Mannen har vært tiltalt i to rettssaker, men for hans tidligere forsvarer er drapet helt uforståelig.

FORSVARTE DREPTE: Advokat Bjørn Aksel Henriksen. Foto: NTB SCANPIX

Advokat Bjørn Aksel Henriksen beskriver sin tidligere klient som en veldig real og ordentlig person som hadde jobb og kjæreste.

– Som forsvarer kan du ofte ha tanker om hvorfor noe skjer, men akkurat i denne saken er det helt fullstendig meningsløst, sier Henriksen, og fortsetter:

SØRGER: Folk har søndag lagt ned blomster og lys ved drapsåstedet. Foto: Paal Wergeland / NRK

– Jeg kan ikke fatte hvorfor han ble involvert i noe som dette. Eneste jeg kan tenke er at gjerningspersonen har kommet for i utgangspunktet ta noen han var sammen med og at han har gått inn for å hjelpe kameratene sine, sier Bjørn Aksel Henriksen.

Avviser kriminelt miljø

To dager før drapet ble 21-åringen dømt til å betale 17.000 kroner i saksomkostninger og bot for å ha oppført seg truende og aggressivt.

I dommen står det beskrevet at avdøde tilhørte «Mortensrud-gutta». Tidligere var han også tiltalt for vold, men dette ble ikke funnet godt nok bevist for Oslo tingrett, som frikjente mannen.

ÅSTEDET: 21-åringen ble skutt utenfor dette gatekjøkkenet og gjerningsmannen løp sørover (til høyre i bildet), ifølge politiet. Foto: Paal Wergeland / NRK

– Var han tilknyttet et kriminelt miljø?

– Han er ikke tidligere straffedømt. Det var en bot-sak, så det kunne i prinsippet skjedd hvem som helst, og dommen er heller ikke rettskraftig og skulle ankes. Han fikk bot for å stirre på noen etter en konflikt med noen på en konsert, og de hadde gått mot ham, sier Henriksen.

– I dommen står det at drepte var tilknyttet «Mortensrud-gutta»?

– Han vokste opp på Mortensrud og du har forskjellige venner, men han var ikke kriminell eller tilknyttet et kriminelt miljø ut ifra det jeg kjenner til. Og det kan du også se når du leser dommen. I den andre saken er han frikjent og heller ikke idømt erstatning. Da er det ikke tvil og ikke sannsynlighetsovervekt for at han har gjort det han var tiltalt for, sier Henriksen.