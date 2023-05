Politimannen får forelegg for videosletting etter saken i Kongsberg hvor en politimann står tiltalt for vold, det skriver Spesialenheten i en pressemelding.

De slår fast at dette var grovt uaktsom tjenestefeil.

– For overtredelsene er det gitt et forelegg på 12.000 kroner, subsidiært fengsel i 12 dager, heter det i en pressemelding.

I oktober i fjor ble 26 år gamle Kevin Simensen utsatt for slag med knyttneve og batong av politiet. Saken, som nå blir behandlet av Spesialenheten, har fått stor oppmerksomhet.

Det var i forbindelse med denne saken at en politimann gikk inn på telefonene etter pågripelse av en person, og slettet et videoopptak.

I avgjørelsen skriver Spesialenheten at politimannen gikk på telefonen og slettet minst ett videoopptak, både fra kamerafunksjonen eller albumet «Nylige» og fra albumet «Nylig slettet».

– Skuffet over det han oppfatter som en forskjellsbehandling

Advokat Sidra Bhatti i advokatfirmaet Rogstad uttaler seg på vegne av de tre fornærmede i saken.

Advokat Sidra Bhatti, som snakker på vegne av alle de tre klientene til Advokatfirmaet Rogstad. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Jeg registrerer at spesialenheten har funnet det bevist at politiets tjenesteperson faktisk har slettet sentrale bevis, jeg reagerer derimot på reaksjonsfastsettelsen. En hvilken som helst annen person ville normalt fått en strengere straffereaksjon enn det som ble gitt her, sier Bhatti.

– Min klient er skuffet over det han oppfatter som en forskjellsbehandling. En polititjenestemann skal selvsagt ha samme straffereaksjon som andre personer ville fått, og det er ikke tilfelle her forklarer Bhatti.

Dette er en overvåkningsvideo av det som skjedde på bensinstasjonen i Kongsberg, ikke den videoen vitnene sier politiet slettet. Du trenger javascript for å se video. Dette er en overvåkningsvideo av det som skjedde på bensinstasjonen i Kongsberg, ikke den videoen vitnene sier politiet slettet.

Spesialenheten gir ikke noen kommentarer

Påtaleansvarlig i Spesialenheten, Camilla Lie, sier til NRK at de ikke gir noen kommentarer før de har fått tilbakemelding fra tjenestepersonen om hvordan vedkommende stiller seg til forelegget.

En politimann er tiltalt for vold etter hendelsen på Kongsberg i fjor høst. Ifølge tiltalen la politimannen en mann i bakken og slo ham gjentatte ganger i hodet og kroppen med knyttet neve. Mannen er også tiltalt for å ha slått en annen mann med teleskopbatong i låret.

Hendelsen ble filmet av en av de involverte, og det var denne videoen som tjenestepersonen slettet like etterpå.