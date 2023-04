Det var natt til søndag 30. oktober at Kristian Pablo Teigen (26) og Kevin Simensen (26) ble utsatt for flere slag med batong og nevene – av en politibetjent.

En overvåkningsvideo som Dagbladet har fått tilgang til, viser hvordan politibetjenten bryter Simensen ned i bakken før han slår ham gjentatte ganger i bakhodet. Den tiltaltes kolleger avskjærer flere andre menn, som synes å reagere sterkt på slagene.

Et av vitnene, Marius Stormo, kan sees på overvåkningsbildene. Etter at han filmet deler av hendelsen, viser videobildene at politiet tar kontroll over Stormos telefon. Til NRK sier Stormo at videoen ble slettet av politiet.

Avisa Laagendalsposten meldte dagen etter hendelsen i oktober, at to menn var anmeldt for vold mot politiet.

Politimester Ole Bredrup Sæverud bekrefter overfor NRK at politibetjenten umiddelbart ble tatt ut av operativ tjeneste. Spesialenheten har nå tatt ut tiltale mot politibetjenten.

Politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt tar påtaleavgjørelsen til etterretning. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Politidistriktet tar påtaleavgjørelsen til etterretning, men har ingen kommentarer ut over det, sier Sæverud til NRK.

Han vil ikke si hvilke personalmessige følger saken kan få på nåværende tidspunkt.

Natt til 22. oktober ble Kevin Simensen lagt i bakken av flere politifolk i Kongsberg. Nå er en politibetjent tiltalt for politivold.

Vurderer tiltale mot nok en politibetjent

Påtalefaglig etterforskingsleder Marit Storeng i Spesialenheten for politisaker sier til NRK at avdelingen har etterforsket ferdig saken mot en ny tjenesteperson etter voldsepisoden på Kongsberg.

Hun sier saken ligger til vurdering hos sjefen for spesialenheten. Den ligger dermed til vurdering hos sjefen for Spesialenheten, som skal vurdere om tiltale skal tas ut eller ikke.

Det har vært etterforsket om den politiansatte har slettet en video en av de involverte mennene filmet med mobilen.

Dette er ikke den samme politibetjenten som er siktet for vold mot to menn.

Slo med «stor kraft»

I Spesialenhetens tiltalebeslutning legges det til grunn at den tiltalte politibetjenten og hans kolleger ble oppsøkt av en vekter, som kort tid forut skal ha vært involvert i en hendelse med flere menn.

Politibetjenten tok kontakt med Kevin Simensen og la ham i bakken. Deretter slo politibetjenten ham minst fire ganger i hodet og på kroppen.

«Hans maktbruk medførte at venner av Simensen blandet seg inn i situasjonen», skriver spesialenheten videre.

– Da jeg kom ned, var det et helvete, sier Teigen til NRK.

Han forteller at han hørte kameraten skrike at han ikke fikk puste. Teigen gikk bort til politibetjentene, som satt lent over Simensen og ba dem om å slutte.

– Da tar han ene opp batongen, og begynner å slå på meg gjentatte ganger, sier han.

Batongslaget som traff Kevin Simensen i venstre lår, medførte kraftig hevelse og smerter i flere dager, skriver Spesialenheten. Foto: Privat

Spesialenheten skriver at politibetjenten «ba Kristian Pablo Teigen, som kom løpende til, om å trekke seg unna». Spesialenheten legger til grunn at Teigen etterkom pålegget, men at politibetjenten likevel slo Teigen med «stor kraft» i venstre lår.

Marit Storeng i Spesialenheten for politisaker sier til NRK at tiltalen mot politibetjenten gjelder maktbruk.

– Det dreier seg blant annet om slag med knyttet neve og med batong, sier Storeng.

Hun forklarer at politiet har hjemmel til å bruke makt og kan bruke makt lovlig i den grad det er forsvarlig og nødvendig i situasjonen, og at de da også kan bruke maktmidler.

– Når det gjelder denne konkrete saken så mener spesialenheten at det ikke var grunnlag for den typen makt som ble benyttet, sier Storeng.

Slaget skal ha medført kraftig hevelse og smerter i flere dager.

Bilder NRK har fått tilgang til, viser at Teigen også hadde flere sår i ansiktet og på hodet etter hendelsen.

Kevin Simensen sitt ansikt var synlig skadet etter hendelsen 30. oktober i fjor. Foto: Privat / Privat

Også på venstre side hadde Kevin Simensen flere sår etter sammenstøtet med politiet. Foto: Privat

«Ser voldsomt ut»

Politimannen som nå står tiltalt for å ha øvet vold mot en annen person og grovt uaktsomt brutt sin tjenesteplikt, har forståelse for at videoklippet ser voldsomt ut.

Mannen ønsker ikke å uttale seg direkte til NRK.

Mannens forsvarer sa torsdag at han har det tungt.

Spesialenheten har fastslått at rapporten politimannen og en kollega skrev etter hendelsen ikke stemmer med det som kommer frem i videoopptaket.

– Dette er noe spesialenheten har fulgt opp i en administrativ vurdering, som er oversendt til politimesteren i Sør-Øst politidistrikt for oppfølging der, sier Marit Storeng i Spesialenheten.

Tillitsvalgt: – Belastende for alle parter

Som leder for Politiets Fellesforbund i Kongsberg, understreker Jon Edward Torp at deres rolle som tillitsvalgte er ivaretagelse av medlemmer. Torp ønsker ikke å kommentere hendelsen.

– Det ligger ikke i min rolle som øverste tillitsvalgt.

– Jeg vil ikke la meg trekke ut til å kommentere bildene. Vi ser det samme som alle andre, men ønsker ikke å kommentere hendelsen noe mer enn det.

Forbundsnestleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund forstår at denne type hendelser svekker politiets tillit. Foto: Karoline Finnema / NRK

Også nestleder Ørjan Hjortland i forbundsstyret har sett videoklippene. Han ønsker ikke å ta stilling til skyldspørsmålet i saken, men sier at på generelt grunnlag er denne type hendelser belastende for politiet.

– Det er viktig at norsk politi viser forholdsmessighet i henhold til den maktbruk som utøves.

– I utgangspunktet forstår jeg at sånne typer videoer i media gjør noe med tilliten til politiet. Slike saker er belastende for alle parter, også for politiet, sier han til NRK.

To pregede kamerater

De to kameratene Kevin Simensen og Kristian Teigen er tydelige på at de mener maktbruken ikke var forholdsmessig, og sier at hendelsen har preget dem.

– Jeg merker at jeg blir uvel bare jeg ser en refleksvest eller blinkende lys. Jeg har tenkt at jeg ikke trenger å gå til psykolog, men jeg har begynt å merke at det er i ferd med å bli et problem i hverdagen, sier Teigen.

Også Simensen sier han blir engstelig når han ser mørkkledde folk i refleks, eller hører raslingen fra nøkkelknipper eller observerer blålys med sirener.

– Jeg orker ikke å være alene eller gå ut etter det er mørkt. Jeg vil helst ikke gå alene i det hele tatt, sier Kevin Simensen.