Det bekrefter advokat Patrick Lundevall-Unger til NRK.

Han sier politiet har bedt om informasjon om inntektene til firmaet som arrangerte bilshowet på Bjerke i helga.

Mandag kveld har han ikke oversikt over det som er tatt i beslag, men han bekrefter at politiet har henta eiendeler og vært inne i bobiler ved Bjerkebanen.

NRKs journalist på stedet har selv sett at politiet har fraktet ut esker fra en av bilene.

Sju personer ble skadd under et show søndag da sjåføren av en bil mista kontrollen og kjørte inn i publikum.

Sjåføren av bilen er siktet for uaktsom kjøring. Og eieren av firmaet som arrangerte showet, Daniel Klaas, er siktet for å ha skapt fare for allmennheten.

Etterforsker inntektene

Men politiet gjør også undersøkelser rundt Daniel Klaas' økonomi, sier Lundevall-Unger.

De har, ifølge ham, bedt om koden til en safe Klaas disponerer, som inneholder kontanter tjent på bilshowene i Norge. Den har de fått, ifølge advokaten.

– Vi mener at min klient har gjort rede for inntektene sine her i Norge, sier han.

Han understreker at Klaas samarbeider og har drevet med bilshow i Norge i flere tiår uten problemer.

Flere ansatte ved bilshowet bor i bobiler der showene holdes. Mandag ble de nekta tilgang til området fordi politiet gjorde undersøkelser.

Reaksjoner på kontanter

I sosiale medier har flere reagert på at monstertruck- og bilshowet tar betalt i kontanter.

«Vi har ikke kortautomat, ta med penger,» står det på plakatene som er hengt opp for å reklamere for arrangementene.

Plakat for Aranis Klaas sitt monstertruckshow i Drammen. «Vi har ikke kortautomat, ta med penger,» står det nederst. Foto: Twitter / faksimile

Også flere gjester reagerer på dette. Randi Nilsen og samboeren var publikum under showet på Bjerkebanen på fredag, 22. april.

– Det første jeg reagerte på var at man ikke kunne betale med kort, kun kontanter. Vi fikk ikke kvittering heller, kun billett, sier hun.

Flere gjester har tatt kontakt med NRK og reagert på det samme.

Daniel Klaas, som driver bilshowfirmaet, avviser at de ikke tok kort.

– Vi tar kort og vipps. Men det tar lengre tid med kort, sier han, og utdyper:

– Folk i Norge kommer rett før showet, da skal alle inn, og betale med kort. Det går ikke. Vi har én eller to som sitter i kassa, da må det gå fort, sier Klaas som begrunnelse for at de ba folk ha med kontanter.

Han sier også at alle kunder har fått kvittering.

Ikke sikta

Mandag kveld er Klaas etter det NRK kjenner til ikke sikta for noe som har med økonomi og inntjening å gjøre. Han er kun sikta for uaktsomhet i forbindelse med ulykken.

Politiadvokat Bente Vengstad bekrefter at de også ser på økonomiske forhold rundt bilshowet på Bjerke. Foto: Elise Kvien / NRK

Men politiet bekrefter at de også ser på dette med kontantbetaling.

– Ja, vi ser på det også. Men jeg kan ikke uttale meg noe mer om det nå, sier politiadvokat Bente Vengstad.

Mandag kveld gjorde politiet undersøkelser i og rundt bobiler som tilhører arrangørene av showet.

Både Klaas og advokat Lundevall-Unger reagerer på at politiet har gått inn i bobiler og konfiskert eiendeler. Uten at Klaas er sikta for noe annet enn uaktsomhet knytta til ulykken.

– Hva har dette med ulykken å gjøre, spør Klaas, og legger til:

– Jeg får fortsatt ikke gå inn i campingvogna mi, og har ikke fått spist i hele dag. Det er helt utrolig, mener han.