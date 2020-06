Philip Manshaus anker ikke dommen

I dag gikk ankefristen ut for Philip Manshaus (22). Ifølge hans forsvarer ønsker han ikke å anke dommen.

– Manshaus ønsker ikke å anke dommen. Ifølge han selv betyr ikke dette at han godtar dommen, men som han sa i retten anerkjenner han ikke rettssystemet. Det blir dermed ikke noen ankesak om skyldspørsmålet, skriver forsvarer Unni Fries i en tekstmelding til NRK.

Forsvarer Unni Fries i domsavsigelsen mot Philip Manshaus. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

11. juni ble Philip Manshaus dømt for drapet på stesøsteren sin Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og terrorangrepet på Al-Noor islamic Centre i Bærum.

Manshaus ble dømt til 21 års forvaring, med en minstetid på 14 år. Det var en avgjørelse som var i tråd med aktors påstand.

Han ble også dømt til å betale erstatning til stemoren og ofrene i moskeen.

Forsvarer Unni Fries ba om frifinnelse, fordi hun mente det var tvil om 22-åringens tilregnelighet.

I retten erkjente 22-åringen handlingene, men ikke straffskyld, og påberopte seg nødrett.

– Tar det til etterretning

Aktor Johan Øvreberg sier til NRK at påtalemyndigheten tar det til etterretning at Manshaus ikke anker dommen.

– Påtalemyndigheten med riksadvokat har godtatt dommen slik at den er rettskraftig.

– Har du en kommentar til at han fortsatt står fast ved at han ikke anerkjenner rettssystemet?



– Det har jeg ingen kommentar til. Det er hans fulle rett å ha sine oppfatninger om det norske rettssystemet.

Aktor Johan Øverberg i tingretten 11. juni da dommen ble forkynt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Skjerpende

Det var 10. august i fjor at Manshaus drepte stesøsteren sin med fire skudd. Deretter dro han til Al-Noor islamic Centre i Bærum med våpen.

To skudd gikk av da Manshaus ble overmannet i moskeen. Han ble slått i ansiktet med en geværkolbe. Muhammad Rafiq, som holdt Manshaus nede, har forklart at han fryktet for sitt eget liv flere ganger mens basketaket pågikk.

23. juni ble Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal tildelt medaljen for edel dåd for sine handlinger under angrepet på Al-Noor moskeen.

I dommen mente retten at det ikke var noen formildende omstendigheter og at straffen måtte settes til maksimum.

Retten mente også det er skjerpende at drapet på stesøsteren er begått overlegg. At drapet var rasistisk og hadde «karakter av ren henrettelse» regnes også som skjerpende omstendigheter.