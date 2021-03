– Mange har sagt til meg i den senere tid: Vi savner det gamle Fremskrittspartiet som du ledet. Vi savner også deg, sier Carl I. Hagen til NRK.

Den tidligere partiformannen har tidligere sagt at ikke utelukker kamp hvis han blir foreslått.

I dag ble det klart at leder i Gamle Oslo Frp, Sigurd Fredeng, fremmer benkeforslag på Hagen.

– Han har enorm politisk kunnskap. Han har vært med i en mannsalder. Han har innehatt alle mulige verv, og han trekker også folk.

– Han kan få tvilere ned fra gjerdet, han kan få de som har stemt på oss tidligere tilbake, og han kan også trekke nye velgere til seg, sier Fredeng.

De over femti

– Jeg har akseptert at Sigurd fremmer forslag på meg på lørdag, sier Frps superveteran.

Hagen sier at han ønsker å bidra som et tilbud til Oslo for å sikre tre stortingsrepresentanter fra byen.

– Mange av dem som stemte Fremskrittspartiet i 1997, 2001 og 2005 har nå forlatt oss. De over femti år vil kanskje stemme Fremskrittspartiet hvis Carl I. Hagen står på tredjeplass og kampplass, sier han.

Avgjøres lørdag

Nominasjonsstriden skal avgjøres lørdag. Da skal Oslo Frp ta stilling til et forslag der Christian Tybring-Gjedde, Jon Helgheim og Aina Stenersen står på de tre øverste plassene.

Interimsstyret i Oslo Frp la fram forslaget i februar. Kortene måtte legges på nytt etter at Siv Jensen annonserte at hun gikk av som partileder og stortingskandidat.

Carl I. Hagen var vraket, slik han også var i nominasjonskomiteens opprinnelige innstilling.

Uaktuelt å trekke seg

Også foran nominasjonsmøtet for fire år siden var Hagen vraket fra tredjeplassen til fordel for Aina Stenersen.

Da trakk Stenersen seg på selve møtet da partinestoren utfordret henne. Det gjør hun ikke nå.

VIL STÅ PÅ: Aina Stenersen er foreslått på tredjeplass på Oslo Frps stortingsvalgliste. Foto: Matunda Bigirimana

– Det er helt uaktuelt. Jeg kommer ikke til å trekke mitt kandidatur, sier Stenersen, som sitter i Oslo bystyre og leder helse- og sosialutvalget.

– Jeg kommer til å stå på helt inn, og det gleder jeg meg veldig til denne gangen.

Stenersen sier at med den innstillingen som foreligger, bidrar hun til å bre partiet ut.

– Jeg er ung, jeg er kvinne, og jeg er opptatt av for eksempel helse og omsorg, skolepolitikk og en god og trygg by. Jeg mener at jeg bre partiet ut til nye velgergrupper og også til gamle velgergrupper, sier hun.

Utfordrer ikke Helgheim

Stenersen sier at hun har fått flere forespørsler fra lokallag om å stille mot Jon Helgheim på andreplass.

Frps innvandringspolitiske talsmann er foreslått i Oslo etter å ha tapt nominasjonskampen overraskende mot Morten Wold i hjemfylket Buskerud.

– Jeg har sagt at i denne runden er det ikke aktuelt. Jeg ønsker å følge interimsstyrets innstilling og mane til ro i partiet, sier Aina Stenersen.