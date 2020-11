Ny korona-hurtigtest gir deg svar på få minutter

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det sto flere i kø da Aker teststasjon åpnet dørene mandag morgen.

Fra og med i dag kan du nemlig prøve den nye hurtigtesten når du skal teste deg for koronaviruset på Aker. Det som ofte kan ta flere dager å analysere, vil med den nye testen gå på rundt 15 minutter. Ambisjonen er å teste mellom 400–500 stykker om dagen.

– Med de nye testen kan vi starte smittesporingen og bryte smittekjedene mye fortere. Dette er et viktig arbeid, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Les også: Færre ute på byen etter nye tiltak: – Skremmende

Prosjektet er noe Oslo kommune gjør i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

De vil forsøke å få 4000 frivillige ta å ta den nye hurtigstesten, i tillegg til den eksisterende, sånn at de kan vite om testen funker eller ikke.

– Dersom prosjektet viser seg å være vellykket, er tanken å rulle det ut i hele Oslo og landet slik at alle kan få dette tilbudet, sier Steen.

Den nye testen ses også på som et første skritt i arbeidet med hjemmetesting, ifølge helsebyråden.

– Veldig positivt

Gry Knutzen er en av dem som har møtt opp tidlig på Aker for å teste seg etter at en av hennes nærkontakter fikk påvist korona.

– Det at du raskt får svar, tenker jeg er veldig positiv. Noen venter jo i mange døgn, sier hun.

Gry Knutzen møtte tidlig opp for å finne ut om hun hadde blitt smittet av korona. Foto: Nadir Alam / NRK

Les også: NTNU-forskere mener myndighetene har valgt feil teststrategi

Jakob Hæg venter også tålmodig i kø for å finne ut om han har korona eller ikke.

– Jeg tenker der er veldig bra. Da får de som er syke svar med en gang, og kan handle raskt. Da kan du gå i karantene og isolere seg.

Jakob Hæg er svært positiv til den nye hurtigtesten som han mener vil bidra til at man kan handle raskere. Foto: Nadir Alam / NRK

– Som en graviditetstest

Alle som blir testet på her, vil få tilbud om en hurtigtest i tillegg til den vanlige testen. I stedet for at prøvepinnene sendes til laboratorium for analyse, dyppes de ned i et reagensrør og blir analysert direkte på teststasjonen.

– Dette er jo en ny type test, hvor du tar en prøvepinne på vanlig måte i nesa. Istedenfor å sende den til et labratorium som analyserer den, har man en liten sånn plastsak man stikker prøven oppi. Omtrent som en graviditetstest, rett og slett, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Det var ved midnatt registrert 20.634 koronasmittede personer her i landet hittil i år. I alt er det nå registrert 1.146 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene og 93 det siste døgnet.