Politiet: To påtente branner i samme bygård i Oslo i helga

Rett før midnatt natt til søndag rykka politi og brannvesen ut til en bygård ved St. Halvards plass i Oslo hvor det brant. Ingen ble skadd, og beboerne evakuerte seg selv.

Bare snaut et døgn tidligere hadde det brent i samme bygg.

Politiet mistenker at begge brannene kan være påsatt.

– Det er gjort funn som indikerer at det kan være påtent, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen. Men han vil ikke gå inn på hvilke gjenstander.

Her skal brannene ha skjedd.

Kan være samme personer

Etter begge brannene er to menn sett løpende fra stedet. Etter brannen i natt har politiet lett etter to personer, uten hell.

– Vi har en vag beskrivelse av dem. Vi har ikke kommet i kontakt med dem, det er uansett av interesse for oss. Hvis de ikke selv er involvert kan de ha sett noe.

– Tror dere det er samme personer som står bak begge brannene?

– Det er påfallende at det brenner samme sted to netter på rad. Vi kan ikke si at det er de samme personene, for vi har ikke pågrepet noen, men det er noe vi vil undersøke.