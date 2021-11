Nødetatene fikk melding om brannen klokka 02.05. Brannvesenet rykket ut til stedet med sju biler.

– Vi ble kontaktet av et vitne som hadde sett en person knuse et vindu og at det like etter tok fyr inne på en restaurant. Nødetatene kom raskt til stedet og samtlige beboere som befant seg i leilighetene over ble evakuert, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NRK.

Brannen ble slukket av brannvesenet etter kort tid. Det var ikke folk i restauranten da brannen startet.

STENGT: Restauranten var stengt da brannen startet. Foto: PHOTORUNNER AS

Mistenker ildspåsettelse

Politiet mistenker at noen startet brannen med vilje.

– Vi har allerede gjort enkelte undersøkelser på stedet. Brannvesenet melder at det luktet bensin i tilknytning til stedet der brannen startet, så vi har en sterk mistanke om at dette er påsatt, forteller operasjonslederen.

Han sier videre at politiet søker i området med flere patruljer som søker etter personer som skal ha løpt fra stedet.

Bygningen som brant er en såkalt 1890-gård, opplyser brannvesenet.