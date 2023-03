– Da jeg var 14 år, ble pakka med Tiedemanns tobakk skjøvet bort til meg. De voksne sa «nå har du fått prestehånda på hodet, gutten min. Nå må du ta deg en røyk.»

Slik begynte Frode Kleven å røyke for 56 år siden.

– De hadde jo ikke peiling på at dette var livsfarlige greier, forteller han.

Redningen kom i form av et røykesluttilbud som har vært et pilotprosjekt i regi av Vestre Viken helseforetak. Her har Frode fått hjelp til å bli kvitt nikotinsuget.

Siste sigarett tok han 30. januar, og siden da har han vært røykfri.

Kleven fikk hjelp til å slutte, men prosjektet han var en del av, blir nå avsluttet.

Norge er faktisk blant de dårligste i klassen når det gjelder røykeslutt.

– Elendige

I Norge dør i snitt 16 mennesker hver dag av røykrelatert sykdom.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. Foto: Jorunn Valle Nilsen / Jorunn Valle Nilsen

– Tidligere fantes tilbud til røykere som prøvd å slutte, men i Norge er røykeslutt-telefonen lagt ned, og kampanjene har forsvunnet, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

En europeisk undersøkelse viser at Norge har det nest dårligste tilbudet i Europa for de som ønsker hjelp til å stumpe røyken for godt.

Norge deler nest sisteplassen sammen med Serbia og Estland. På siste plass ligger Bosnia-Hercegovina.

– Vi er faktisk elendige på røykeslutt i en europeisk kontekst, sier Ross.

Avvikler røykesluttilbudet

Det treårige pilotprosjektet til Vestre Viken helseforetak som har vært finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, blir avsluttet ved utgangen av året.

SLUTTA: Appen til Helsedirektoratet er et av få nåværende offentlige tilbud som hjelper folk som ønsker å slutte å røyke. Foto: Skjermdump

– Det synes jeg er skrekkelig. Dette mener jeg det er verdt å satse på, sier Kleven.

For resultatene er svært gode.

Tre av ti var røykfrie et halvt år etter at programmet var ferdig. Til sammenligning klarer rundt 5 prosent å slutte på egen hånd. Det viser en evalueringsundersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

Røykesluttprosjektet i Vestre Viken har kostet rundt 6.000 kroner per deltager. Til sammenligning vil det koste hundre ganger mer å behandle en pasient med lungekreft, ifølge en utregning fra Oslo Economics for Kreftforeningen i 2021.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider nå med en ny tobakksstrategi som skal legges frem i løpet av våren.

Vil sende regninga til tobakksindustrien

En rekke landsdekkende helseorganisasjoner foreslår nå at tobakksindustrien skal bidra til å betale for røykesluttilbud i hele landet.

– Vi vil at industrien som står bak avhengigheten til røykerne, også skal være med på å betale regnginen det koster med å hjelpe dem å slutte, sier generalsekretær Ross fra Kreftforeningen.

De foreslår en ny sektoravgift for tobakksindustrien, som skal brukes til å finansiere offentlige tobakksforebyggende kampanjer og røykeslutt med gratis medisiner og veiledning.

Jan Robert Kvam i Tobakksindustriens felleskontor. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

Det er tobakksindustrien uenige i.

– Jeg viser her til at tobakksavgiften årlig gir 7,5 milliarder i statskassen. Dette skulle mer enn dekke røykesluttpolitikken, sier Jan Robert Kvam i Tobakksindustriens felleskontor.

Han mener at folk har et selvstendig ansvar enten man vil begynne eller slutte å røyke.

Tidligere storrøyker Frode Kleven er overbevist om at røykesluttilbudet var avgjørende for at han klarte å stumpe sin siste sigarett.

– Ja, nå har jeg slutta for godt.