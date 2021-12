New Zealand vil forby unge å røyke: – Kontroversielt, sier norsk forsker

Regjeringen på New Zealand vil få en slutt på røyking innen 2025.

Men fortsatt røyker rundt 15 prosent av befolkningen, og nesten 40 prosent av Maoriene, øygruppas urbefolkning.

Derfor er ett av tiltakene for å nå målet å innføre et livstidsforbud mot tobakksrøyking for alle innbyggerne som nå er 14 år eller yngre.

I henhold til en ny lov som regjeringen kunngjorde torsdag og planlegger å vedta neste år, vil aldersgrensen for å kjøpe sigaretter øke år etter år.

Det betyr, i det minste i teorien, at det 65 år etter loven trer i kraft vil være en aldersgrense på 80 år for å kjøpe sigaretter.

En mann nyter sin røyk i Aucklands gater. Foto: David Rowland / AP

Hårete mål

Regjeringen har også lagt fram en plan om at færre enn 5 prosent av folket på New Zealand skal være røykere innen 2025.

– Vi vil forsikre oss om at enkelte aldri begynner å røyke. Når de blir eldre kommer de og fremtidige generasjoner aldri til å lovlig kunne kjøpe tobakk, sier visehelseminister Ayesha Verrall.

New Zealands visehelseminister Ayesha Verrall mener at man ved å gjøre nasjonen røykfri vil redde tusenvis av liv. Foto: Nick Perry / AP

Andre deler av planen inkluderer å kun tillate salg av tobakksprodukter med svært lave nikotinnivåer, og å redusere antallet butikker som kan selge dem. Endringene vil skje over tid for å hjelpe forhandlerne å tilpasse seg.

Seniorforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet har forsket på tobakk i nær 35 år. Han kaller New Zealands plan for å bli en røykfri nasjon kontroversiell.

For i tillegg til økt aldersgrense og mer klassiske tiltak som økte avgifter, så vil myndighetene i landet tilrettelegge for mindre skadelige produkter.

– I første rekke e-sigaretter, men New Zealand har og vedtatt å oppheve forbudet mot snus. De gir røykerne da en fluktrute, sier Lund.

Røykere på New Zealand anbefales å heller snuse. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Veldig spennende

Nabolandet Australia har lagt seg på en helt annen linje, med forbud mot både snus og e-sigaretter.

– Så da kan vi på sikt sammenligne utfallet av dette mellom to nærliggende land. Det blir kjempeinteressant, det er veldig spennende for oss forskere, sier Lund.

Tobakksforsker ved FHI Karl Erik Lund sier forskere verden over følger spent med på den kontroversielle tobakkspolitikken i Oseania. Foto: Folkehelseinstitutet

Norge har på lik linje med New Zealand ført en av verdens strengeste tobakkspolitikk. og visjoner om et røykfritt samfunn.

– Men Norge har og på sikt tenkt på et tobakksfritt samfunn, og det ser ut til at man på sikt ønsker å fase ut snusen. Og så er man litt for og imot e-sigaretter. Mens man i Norge ønsker å ta bort smakene, sier de på New Zealand at det er nettopp smakene som gjør at røykere bytter til e-sigaretter.

– Med samme visjoner, kan også samme politikk bli aktuell i Norge om det skulle vise seg å fungere for New Zealand?

– Jeg tror ikke man ser for seg å forby sigarettsalg til unge her i landet. Men å stramme inn i form av høyere avgifter og mer informasjon, og kanskje åpne opp for en fluktrute for røykere som ikke klarer å slutte til mindre farlige nikotinprodukter, kan bli aktuelt i Norge, sier Lund.

– Så hvor mye mindre farlig er egentlig snus og e-sigaretter enn røyk?

– Tobakken blir livsfarlig når den forbrenner. Det er da de 700 giftstoffene utvikles, og 70 av de er potensielt kreftfremkallende. Dette er ikke i forbrenningsfrie ting som e-sigaretter og snus, så skadepotensialet er mye lavere. Hvor mye lavere vet vi ikke helt sikkert.

– Alle er enige i at det er en veldig stor skadeforskjell mellom disse produktene. Så jeg pleier å si at det ene er dynamitt, det andre kinaputter, sier Lund.