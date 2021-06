Mor dømt til 21 år i fengsel for drap på sine to barn

Det bekrefter kvinnens forsvarer, Gunhild Lærum til TV 2.

Dommen kommer bare seks dager etter at rettssaken ble avsluttet fredag.

En søndag morgen, den 19. juli i fjor, rykket nødetatene ut til en leilighet i Lørenskog. De hadde fått melding om mulig brann.

Inne i leiligheten fant brannmannskaper en mor og hennes to små gutter på ett og sju år. Barna ble konstatert døde på stedet.

Først ble barnefaren pågrepet og siktet, fordi moren sa til politiet at det var han som stod bak.

Samme kveld ble faren løslatt, og moren siktet i saken.

Har innrømmet at det må ha vært henne

Nå er hun dømt til 21 års ubetinget fengsel. Det er det samme som aktor ba om i sitt sluttinnlegg.

Moren sa i retten at hun ikke husker drapene, men har erkjent at det ikke kan være noen andre enn henne.

– Jeg husker ikke, men det er jo tydeligvis bare jeg som har vært der, sa hun på spørsmål fra aktor om hvordan hun stilte seg til skyldspørsmålet.

Aktor mener motivet for drapene var at tiltalte ville hindre at barna skulle leve videre med eksmannen og hans nye kjæreste etter at hun selv tok sitt eget liv.

Mener hun var tilregnelig

Sakkyndige som har undersøkt kvinnen har slått fast at hun var tilregnelig på tidspunktet for drapene.

De sa likevel at kvinnen har og hadde en alvorlig depresjon, og at hun manglet evne til å håndtere de sterke følelsene som oppsto i forbindelse med samlivsbrudd.

Hun har vært innlagt på psykiatrisk sykehus siden hendelsen.

Barnefaren har fulgt saken

Faren til de to barna har fulgt store deler av rettssaken i Romerike og Glåmdal tingrett. Han avsluttet også rettssaken med en hilsen til barna sine.

– Kjære Mikael og Gabriel. Mine to vakre engler. Det går ikke en dag uten at jeg tenker på dere. Jeg elsker dere og savner dere så enormt mye.

Han sa at han lever i troen på at de er på et godt sted og at de har hverandre.

Han viste også til at de alltid avsluttet kvelden med å «si god natt og vi sees i morgen». Etter at barna ble drept, ble det ikke noe i morgen.

– Det er så ufattelig vondt, inntil den dagen vi møtes igjen, sa barnefaren.