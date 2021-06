Statsadvokat Ane Evang mener det er skjerpende at drapene rammet to små uskyldige og forsvarsløse barn som ikke får vokse opp.

– Ingenting peker på noen annen gjerningsmann, sa Evang i sin sluttprosedyre.

Det er ikke funnet lignende saker i norsk rettspraksis.

Advokat Gard Andre Lier er en av tiltaltes to forsvarere. I sin sluttprosedyre stiller han spørsmål ved om det kan være tvil om tiltaltes tilregnelighet.

– Hvis man ikke er tilregnelig, skal man frifinnes, sier Lier.

Har ikke tatt stilling til skyld

Fredag avsluttes rettssaken i Romerike og Glåmdal tingrett.

Tiltalte har erkjent de faktiske omstendighetene, men hun har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Jeg husker ikke, men det er jo tydeligvis bare jeg som har vært der, svarte tiltalte da aktor tidligere denne uken spurte henne hvordan hun stilte seg til skyldspørsmålet.

Kvinnen erkjenner erstatning- og oppreisningsansvar og frasier seg arveretten etter guttene.

Startet med en brannmelding

Søndag morgen, 19. juli i fjor, rykket nødetatene ut til en leilighet i Lørenskog. De hadde fått melding om mulig brann.

Inne i leiligheten fant brannmannskaper en mor og hennes to små gutter på ett og sju år.

Barna ble konstatert døde på stedet. Moren deres var hardt skadet.

Ytterdøren til leiligheten i Lørenskog ble forseglet av politiet. Foto: Anders Fehn / NRK Foto: Anders Fehn / NRK

I ambulansen på vei til sykehuset opplyste kvinnen i 30-årene til politi og ambulansepersonell at ektemannen hennes hadde vært på stedet og skadet henne.

Kort til etter ble han pågrepet.

Han ble siktet for grov kroppsskade mot sin kone og drap på sine to barn.

Men etter avhør ble han løslatt samme kveld. Siktelsen mot barnefaren ble frafalt i april i år.

Husker ikke drap

Tiltalte husker ikke selve drapene på de to sønnene.

I retten fortalte kvinnen at hun la dem, men at hun ikke kunne huske noe mer før hun selv var innlagt på sykehus.

– Jeg har fornemmelse av vann, at det var vått, fortalte kvinnen.

(Sprinkleranlegget i leiligheten var utløst, journ.anm.).

Etter dette svarte hun at hun at det neste hun husket var at hun var på Ahus.

Statsadvokat Ane Evang er aktor i saken. Foto: Berit Roald / NTB

I retten har statsadvokat Ane Evang fortalt at det ble funnet fire brev på kjøkkenet i leiligheten. Et til barnas far. Resten til andre familiemedlemmer.

I brevene forklarte barnas mor at hun ville ut fra denne verden og si unnskyld.

– Hun var en god mor

Barnas far har forklart at han aldri var bekymret for at moren kunne gjøre barna noe.

– Jeg var aldri bekymret for omsorgssvikt for barna, til tross for de barbariske handlingene hun har gjort mot mine barn. Hun var en god mor, sa han i retten.

Moren er også tiltalt for å ha gitt feil opplysninger til politiet som førte til at barnas far først ble pågrepet og siktet for drapene på sønnene.

Barnefaren fortalte i retten hva han opplevde 19. juli i fjor.

Etter å ha lest om hendelsen i en nettavis, kastet han seg i bilen og kjørte til ekskonas leilighet.

Da han kom fram til adressen, ble han møtt av politiet som sto på utsiden.

– Jeg sa: «Hvor er barna mine?». Da sier de «Barna dine er drept, og du er siktet». Da raser min verden sammen, sa mannen.

Etter avhør, først utpå ettermiddagen, ble han sjekket ut av saken.

Skulle ta med seg barna

Forholdet mellom barnas far og tiltalte er beskrevet som turbulent. Tiltalte fortalte om et samlivsbrudd og at de flyttet fra hverandre.

Under vitnemålet til barnas far, sa 34-åringen at han flere ganger forsøkte å bryte ut av ekteskapet, men at han gikk tilbake flere ganger når kona truet ham med at han ikke ville få treffe barna sine.

– Hun prøvde desperat å holde meg i ekteskapet. Hun sa at det var greit at jeg ville skilles, men sa da at hun ville gjøre ting på sin måte, skulle flytte langt vekk, og jeg skulle ikke få møte barna, sa faren.

Ingen tegn til psykotisk lidelse

Sakkyndige som har undersøkt kvinnen har slått fast at hun var tilregnelig på tidspunktet for drapene.

– Det er ingen tegn til psykotisk lidelse. Det er et direkte ønske om ikke å forholde seg til dette. Hun holder for ørene og vil ikke se – det er aktiv blokkering, det er et forsvar, sa psykologspesialist Pål Grøndahl i retten.

De slår derimot fast at kvinnen har og hadde en alvorlig depresjon, og at hun manglet evne til å håndtere de sterke følelsene som oppsto i forbindelse med samlivsbrudd.

– Hun føler selvforakt

Dette er moren tiltalt for Ekspandér faktaboks Straffeloven § 275 for å ha drept en annen. Straffeloven § 223, jf. § 222 for å ha gitt uriktig opplysning til politiet eller annen offentlig myndighet, ved å fabrikkere bevis eller ved annen atferd å ha skapt et uriktig grunnlag for straffansvar, og derved pådratt noen en siktelse. Straffeloven § 325, jf. § 324 for med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller andre rettsstridig å ha forføyet over penger han hadde innfordret for en annen, eller som på annen måte var betrodd ham. (Kilde: Tiltalen mot kvinnen)

I retten har kvinnens forsvarer, Gunhild Lærum, sagt at hun er enig med statsadvokaten.

Gunhild Lærum forsvarer den drapstiltalte moren. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er ingen tvil om at det er moren selv som har gjort dette, sa Lærum i sitt innledningsforedrag.

Hun mener det heller ikke er tvil om at moren har overført penger fra et av barna sine til seg selv.

Lærum har tidligere fortalt at saken har vært belastende for hennes klient.

– Hun har det veldig vanskelig nå og føler stor selvforakt.