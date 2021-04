Mindreårige innbrakt under Sian-demonstrasjon: – En trist dag for Drammen by

Rundt 100-150 motdemonstranter og tilskuere samlet seg på Strømsø torg i forbindelse med demonstrasjonen. Fra Sian var det fem personer, ifølge politiet.

Politiet brukte tåregass for å hindre motdemonstranter fra å rive ned gjerdene.

Sinte ungdommer kastet egg, steiner og glass over gjerdene, mot politi og Sian-medlemmene. Politiet som passet på ble truffet, men ingen ble skadd.

Demonstrasjonen fra Sian (Stopp islamiseringen av Norge) var planlagt og godkjent på forhånd. Store politistyrker var forberedt på arrangementet, og på forhånd hadde de sagt at Strømø torg ikke var egnet for barn under demonstrasjonen.

– Veldig bekymringsfullt

Likevel var det mange mindreårige som dukket opp.

Fem personer ble innbrakt av politiet, derav fire mindreårige som ble overlatt til foreldrene sine. Ytterligere ti personer ble bortvist fra Drammen.

Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er en trist dag for Drammen by. Det er veldig bekymringsfullt at det er så mye ungdommer og barn til stede. Så ser man at flere av de unge ikke klarer å styre seg. De river i gjerder, kaster egg og stein, og flyr på folk som ikke mener det samme som dem selv, sier politistasjonssjef i Sør-Øst politidistrikt, Øyvind Aas, til NRK.

Ble tråkka på

Tre-fire personer er sendt til legevakt for sjekk etter demonstrasjonen, men ingen skal være alvorlig skadd.

– Noen svimte av i folkemengden, noen ble tråkka på, noen ble sparka, sier Aas.

Etter en og en halv time besluttet politiet å oppløse demonstrasjonen av hensyn til folks sikkerhet. Terskelen for å gjøre det er høy, sier Aas.

– Vi valgte å gjøre det fordi det var nødvendig for å ivareta sikkerheten til de involverte og alle i nærheten. Jeg tror mange foreldre ville blitt sjokkert over aggresjonen som kom til uttrykk blant mange av de fremmøtte, og hvor høy temperatur det var på Strømsø torg. I tillegg er vi midt inne i en krevende smittesituasjon i Drammen.

Knuste ruter

Også i etterkant av demonstrasjonen var det urolig i byen. Flere flyttet seg til sentrum, og det ble knust noen ruter.

Politiets kjøretøy har også fått flere bulker og knuste speil. Ingen politifolk ble skadd.

– Vi hadde planlagt for mange scenarier, også det som skjedde i dag, men vi hadde et håp om at det ikke skulle skje. En trist dag, sier Aas.

Politiet opplyser at de regner med å opprette flere saker i etterkant.