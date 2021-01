Matheo (8) savner hjemmet sitt

– Vi våknet av at det banka på døra. Det var brannvesenet som sa at vi måtte komme oss ut. Pappa ropte «Kom igjen, nå må vi ut!» Jeg kastet på meg klærne mine, mamma løp ned i kjelleren og hentet buret til kattene og så kjørte vi av gårde.

Det forteller Matheo Øvrebotten Lundby (8) om den dramatiske natta i Gjerdrum. Sammen med moren og faren sin møter han NRK utenfor Olavsgård lørdag kveld. Nødetatene fikk melding om det store kvikkleireskredet i Ask rett før klokka 04 natt til onsdag 30. desember 2020.

– Huset vårt er et par hundre meter unna der raset gikk. Jeg hørte helikopter over oss hele tiden. Jeg lurte på hva som hadde skjedd, men jeg var ikke redd, forteller Matheo.

Koser seg på hotell

Evakuering av beboere ble satt i gang med en gang. Flere ble reddet ut med helikopter fra rasområdet og fraktet ut av området med busser. I etterkant av skredet har til sammen nesten 1000 personer blitt evakuert. Mange av disse bor nå på Olavsgård hotell i Lillestrøm, blant annet Matheo og foreldrene.

– Først måtte vi stå i masse kø og sånt, men etter hvert kom vi hit. Jeg koser meg skikkelig her. Vi har det veldig fint på hotellrommet, men jeg savner hjemmet mitt også.

Han forteller at han har andre å være sammen med på hotellet og at de leker sammen, koser med kattene og aker.

– Jeg har vært på handletur med bestefar. Vi har kjøpt en bil som kan hoppe veldig langt og kjøre på begge sider. Også har vi kjøpt et nytt akebrett som jeg skal prøve i en stor bakke i morgen.

Håper å flytte hjem igjen

Familiens hus har ikke rast, og selv om Matheo liker seg godt på hotell, håper han at de kan flytte hjem igjen. Han tror de kan det etter hvert, men er forberedt på at det kanskje ikke skjer med det første.

– Og på mandag får vi svar på om vi kan låne en leilighet så lenge, sier Matheo.

Han forteller at han føler seg trygg i Gjerdrum og at han sover godt om nettene.

– Nå skal jeg inn å leke med bilen min. Putte batteriene inn i bilen med en gang og kjøre den. Også kanskje jeg skal finne noe godteri her inne.

Får dekket husleie

For at Matheo og de andre evakuerte kan flytte tilbake til hjemmene sine i Ask, må områdene frigjøres av Norges Geotekniske Institutt (NGI), men når det blir gjort, er foreløpig usikkert.

Lørdag ble det klart at alle de evakuerte etter skredet i Gjerdrum får dekket leiebolig ut 2021. Det kom fram etter at Finans Norge og Norsk Naturskadepool hadde sendt ut bransjeanbefaling.

– Dette gjelder ut året, så lenge de er beordret evakuert, opplyser Stine Neverdal i Finans Norge.

Nav i Gjerdrum skal få hjelp av Nav i nabokommunene med å skaffe bolig til de evakuerte. Det de kaller et innsatsteam skal jobbe med dette, men når de kommer i gang, er ennå ikke klart.