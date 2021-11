Tok til tårene da sønnen ble innstilt som stortingspresident

– Det var en flott tale. Det var det.

Vi er hjemme hos Bijan Gharahkhani i Hokksund i Øvre Eiker. Med tårer i øynene har han nettopp sett sønnen bli presentert som Arbeiderpartiets innstilling til ny stortingspresident.

Blir Masud Gharahkhani valgt på torsdag, blir han Norges første stortingspresident som har kommet til landet som flyktning.

Og foran et fulltallig pressekorps tok sønnen seg tid til å snakke om moren og faren. Om bakgrunnen som flyktning. At faren jobber med integrering i kommunen, og at moren skal få gullklokka for lang og tro tjeneste.

– Det blir en stor dag, sier Bijan.

Bijan Gharahkhani dro rett ut for å kjøpe blomster. Men de var ikke til sønnen Masud. Foto: Vilde Jagland / NRK

Fortalte foreldrenes historie

– Mine foreldre flyktet til Norge etter en mislykket revolusjon og et hjemland i krig. Etter en lang reise kom de til Norge med kun én dollar i lomma. Familie på tre, fortalte Masud Gharahkhani.

Stortingsrepresentanten fra Buskerud tok seg tid til å snakke om både familien og oppveksten da han onsdag formiddag ble presentert i vandrehallen på Stortinget.

– Foreldrene mine startet som jordbærplukkere i dette landet. Faktisk er det slik at mamma får gullklokka i morgen. Hun er lærer. Pappa jobber med integrering i en mellomstor norsk kommune. Og jeg kan bli stortingspresident.

Masud Gharahkhani fortalte pressen om foreldrenes bakgrunn som flyktninger. Foto: Heiko Junge / NTB

– Vær en del av samfunnet

– Hun har vært veldig viktig. Det er kona mi som egentlig er den største helten for oss, sier Bijan og kikker bort på kona Sara.

Da han ringte for å fortelle nyheten tidligere på formiddagen, tok også hun til tårene. Nå har han møtt opp på jobben for å overlevere blomster.

– Jeg var ikke forberedt på dette. Det er litt vanskelig å stå her og snakke om følelser, sier en smilende blid Sara.

Torsdag 25. november blir en stor dag for familien Gharahkhani. Sara får gullklokka for 25 års tjeneste i Øvre Eiker kommune. Mens Masud kan bli valgt til ny stortingspresident. Bijan er stolt av dem begge to. Foto: Vilde Jagland / NRK

Foreldrene er begge to klare på at sønnen har nådd lenger enn de begge to kunne drømme om da de kom til landet som flyktninger i 1987.

– Men innsats, vilje, engasjement og motivasjon har mye å si. Jeg sier hele tiden: Vær en del av samfunnet. Det er så viktig, sier de to.

Skryter av sosialdemokratiet

«Spørsmålet jeg får ofte: Hvordan har du klart deg så bra i Norge. Svaret er foreldra mine, Skotselv og sosialdemokratiet»

Sitatet tilhører Masud Gharahkhani, fra et Facebook-innlegg om et besøk i sin lille hjembygd Skotselv i 2020. Da viste han frem sin gamle barneskole til sønnen Sam.

I 2011 holdt han et flammende innlegg om den norske drømmen og mulighetslandet Norge på Arbeiderpartiets landsmøte. Da kjempet han om å bli ordfører i Drammen, og avsluttet hele talen på følgende vis:

«Jeg heter Masud, født i Teheran, vokst opp i fellesskapssamfunnet Norge, et resultat av sosialdemokratiet, jeg elsker landet mitt Norge og jeg skal bli ordfører i Drammen.»

Gharahkhani ble aldri ordfører i hjembyen Drammen, men fra 2017 ble han valgt inn på Stortinget. Nå, i hans andre periode, kan han få rollen som den fremste tillitsvalgte.

Masud Gharahkhani på Bragernes torg i 2011. Han tapte ordførerduellen mot Tore Opdal Hansen (H). Foto: Anne Lognvik / NRK

Kom selv til Norge som flyktning

Det året han fylte fem forlot familien hjemlandet Iran, etter sju års krig med nabolandet Irak.

– Jeg har noen få minner fra Teheran. Vi måtte ut i gatene nattetid, og det husker jeg fordi det skjedde så ofte. Det jeg trodde var stjerner på himmelen, skjønte jeg etter hvert var bomber, har Gharahkhani fortalt til NRK tidligere.

Fireårsbursdagen i 1986 var den siste Masud Gharahkhani fikk oppleve i hjemlandet Iran. Foto: Privat

Foreldrene var i det han kaller revolusjonsgenerasjonen. De hadde vært med på å gjennomføre et skifte i Iran, i håp om mer frihet og demokrati. Slik ble det ikke.

Flukten gikk via Tyrkia til Norge. Etter opphold på asylmottak gikk turen til Skotselv i Øvre Eiker.

– Minnene derfra er bare gode. Jeg ble aldri kalt Masud fra Teheran eller Iran, men Masud fra Kopperud, så jeg ble raskt en del av lokalsamfunnet, forklarte Masud da han ble partiets innvandringspolitiske talsmann i 2018.

Han har ikke lagt skjul på at erfaringene fra hjembygda Skotselv har formet han som politiker, og at oppveksten og foreldrene er viktige i bagasjen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han er stolt.

– Jeg kjenner Masud Gharahkhani som en erfaren, rettferdig og ryddig politiker som er høyt respektert i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Han vil bli en god stortingspresident, og jeg er stolt av at han blir den første som er født i utlandet og har kommet til Norge som flyktning, sier Støre i en pressemelding.

Stortinget skal velge president på torsdag.

Dersom han blir valgt, overtar Gharahkhani vervet etter Eva Kristin Hansen (Ap). Hun varslet sin avgang etter at Adresseavisen i forrige uke avslørte at hun i perioden fra 2014 til 2017 kan ha fått pendlerbolig av Stortinget uten å ha krav på det.