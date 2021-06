Bakgrunnen for mistilliten og kravet om at Berg nå må gå er sprekken på 5 milliarder kroner for ny vannforsyning i Oslo, og at Berg ikke informerte bystyret om dette før i mai.

Prisen var beregnet til 12,5 milliarder kroner, nå vil det koste minst 17,5 milliarder kroner.

Det likte opposisjonspolitikerne i bystyret dårlig.

Rødt skal si sin mening

Det var Frp og partiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger som først fremmet mistillitsforslaget mot Berg.

Høyre, Venstre og Senterpartiet har bestemt seg. De går inn for mistillit. Også KrF vil trolig gå for mistillit mot Lan Marie Berg.

Nå skal rødt presentere hva de mener om saken. Hvis det blir sånn at Rødt går for mistillit kan byråd Berg måtte gå av.

Da er det flertall i bystyret for et mistillit.

Byrådslederen kan stille kabinettsspørsmål. Det betyr at han sier at hele byrådet vil trekke seg, hvis opposisjonen krevet at Lan Marie Berg må gå.

– Har håndtert saken riktig

I et facebookinnlegg skriver miljøbyråden selv at hun ikke har brutt informasjonsplikten, slik opposisjonen mener.

– Jeg mener helt klart at jeg ikke har det, skriver Lan Marie Berg.

Berg mener hun kun har gjort jobben sin, og at bystyret har fått kvalitetssikret informasjon og en opplyst sak raskt.

– Det ærlige svaret er at jeg genuint mener jeg har håndtert saken på en god måte Lan Marie Berg

Hun skriver at milliardsprekken på vannforsyningsprosjektet er svært uheldig for Oslos innbyggere, men at det ikke skyldes dårlig styring eller manglende kontroll.

Det skyldes uforutsette økte priser i markedet, skriver hun. I innlegget går hun også hardt ut mot det hun mener er forskjellsbehandling.

– Det er vanskelig å forstå at kostnadssprekker som møtes med skuldertrekk når de begås av borgerlige statsråder, blir omtalt som skandaler når de begås av en grønn byråd.

Og legger til at hun mener kravene til informasjonsflyt er en helt annen for en statsråd fra Høyre.

– Jeg ber ikke om spesialbehandling, jeg ønsker bare å bli målt etter de samme kriteriene som alle andre politikere som styrer over store og kostbare prosjekter, skriver byråden.