I dag er det åpen høring i Oslo bystyre etter tidenes milliardsprekk. Ansvarlig byråd Lan Marie Berg er kalt inn på teppet av en samlet opposisjon.

Du kan følge høringen her fra klokka 12.

Å skaffe Oslo rent reservevann blir 5 milliarder kroner dyrere enn vedtatt for halvannet år siden.

Bystyret ble varslet av byrådet 20. mai. Nyheten slo ned som en bombe i det politiske miljøet.

VURDERER TIMEOUT: Gruppeleder for Høyre, Anne Haabeth Rygg. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Allerede 16. juni skal bystyret etter planen godta den nye prislappen. Det vil ikke Høyre gjøre uten videre.

– Ekstremt vanskelig

– Vi er satt i en ekstremt vanskelig situasjon, sier gruppeleder Anne Haabeth Rygg.

– Vi skal være helt sikre på at alle steiner er snudd og at det ikke er noe annet vi kan gjøre før vi skyver denne regningen ut til alle innbyggerne i byen.

Ny vannforsyning Ekspandér faktaboks Mattilsynet har pålagt Oslo kommune å ha en fullgod reservevannløsning på plass innen 1.1.2028.

Løsningen skal kunne erstatte Maridalsvannet som drikkevannskilde i krisetilfeller.

Alternativer til Maridalsvannet har vært utredet en rekke ganger siden 1965.

13. november 2019 vedtok Oslo bystyre Holsfjorden i Lier som reservevannkilde.

Det skal bygges en 19 km lang råvanntunnel fra Holsfjorden til Huseby i Oslo vest.

Vannbehandlingsanlegget skal bygges i fjell under Husebyskogen.

Kostnadsrammen ble satt til 12,5 mrd. kroner.

20. mai 2021 varslet byrådet om at prosjektet blir 5,2 mrd. kroner dyrere.

Hovedårsaken er prisøkning i anleggsmarkedet, ifølge byrådet.

Byrådet foreslår en ny kostadsramme på 17,7 mrd. kroner.

Bystyret blir anbefalt å vedta denne i forbindelse med revidert Oslo-budsjett 16. juni 2021.

En slik timeout vil trolig gjøre at pågående anleggsarbeider må stoppes. Det er også en risiko for at inngåtte kontrakter må brytes.

Og: En ny vannkilde vil neppe være klar 1. januar 2028.

Det er fristen Mattilsynet har satt før dagbøtene på en million kroner begynner å løpe.

NYTT RESERVEVANN: Fra Holsfjorden skal vannet gå i en 19 km lang tunnel fram til renseanlegget på Huseby i Oslo. Foto: Vann- og avløpsetaten

– Dagbøter i 14 år

– Det folk må huske på, er at 5 milliarder i overskridelser tilsvarer én million kroner om dagen i dagbøter i mer enn fjorten år.

– Jeg tror vi skal ta oss den tiden bystyret trenger for å være sikre på at vi tar riktig beslutning, sier Anne Haabeth Rygg.

Hun sier at Høyre ikke vil ha omkamp om hovedgrepet, nemlig å hente drikkevann fra Holsfjorden.

– Å gamble

MÅ SVARE I DAG: Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG). Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

– En utsettelse vil være å gamble med Oslo-folks vannsikkerhet, sier Lan Marie Berg (MDG) til NRK.

Som miljø- og samferdselsbyråd er hun politisk ansvarlig for prosjektet.

– Den eksterne kvalitetssikringen av prosjektet fastslår at en utsettelse vil gjøre prosjektet enda dyrere, sier hun.

Kvalitetssikringen er gjort at Holte Consulting. Berg sier at rapporten foreslår noen flere kostnadsbesparelser. De vil Vann- og avløpsetaten nå gå gjennom.

– Men den slår fast at hovedårsaken til kostnadsøkningen er en prisøkning i markedet som vi ikke kunne forutse, sier byråden.

At en timeout vil gjøre prosjektet enda dyrere ble bekreftet av Vann- og avløpsetaten og Holte Consulting på høringen.

– Burde sagt fra før

Høyre mener at byrådet kan takke seg selv fordi de ikke har informert om sprekken tidligere.

Allerede det første store anbudet med frist i mars i fjor ble langt dyrere enn antatt.

Da tilbudene på den andre store entreprisen kom inn i november, begynte alarmklokkene å ringe for alvor.

– Byrådet har visst om dette i over ett år, sier Anne Haabeth Rygg.

– Alle partier er innstilt på å få på plass en ny vannforsyning for byen vår. Men spørsmålet er om dette prosjektet er fullstendig ute av kontroll, sier hun.

Byrådet har ønsket å ha det fulle bildet av saken før de gikk til bystyret. Holte-rapporten forelå 10. mai.

Ble informert før jul

Vann- og avløpsetatens direktør sa på høringen at det var «stor sannsynlighet» for at kostnadsrammen villle sprekke da de så prisene på den lange vanntunnelen fra Holsfjorden.

Lan Marie Bergs byrådsavdeling ble informert om situasjonen 18. desember.

Sprekken måtte imidlertid holdes hemmelig av konkurransehensyn.

– Det vil ikke være klokt å la markedet få vite tilbudsprisen hvis et anbud må lyses ut på nytt, sa VAV-direktør Anna Maria Aursund.

Vann-svikt kritisk

Mattilsynet understreker at kravet om ny vannforsyning innen 2028 står fast. Avdelingssjef Janneke Solem minner om at saken har vært på dagsorden i flere tiår med stadige utsettelser.

– Vi skjønner at prislappen for å få på plass ny reservevannforsyning er høy, men konsekvensen av svikt i vannforsyningen er uakseptabel stor.

– Dersom det ikke kan leveres vann fra Maridalsvannet, vil mesteparten av Oslo bli uten vann etter kort tid.

– I tillegg til mangel på drikkevann, vil det være kritisk dersom det mangler vann til blant annet brannslukking og toalettsystemer, sier Solem