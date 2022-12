Kutter overskudd i Oslo-sykehus

Det ser ikke ut til at Oslo universitetssykehus (OUS) må kutte så mye som frykta neste år.

Sykehuset vedtok tidligere i år at de skulle gå 400 millioner kroner i pluss neste år.

Disse pengene skulle spares til bygging av blant annet nye sykehus.

Noe som ville bety kraftige kutt driften i blant annet psykisk helsevern.

Men nå går ledelsen inn for at målet for neste år bør være 50 millioner i overskudd i stedet.

Det skyldes blant annet at så kraftige kutt som planlagt «ville være vanskelig å gjennomføre i praksis og ville kunne få store negative konsekvenser for pasienttilbudet», står det i budsjettpapirene styret i OUS skal ta stilling til 16. desember.

Men i dokumentet står det også at innsparingsmålet må økes igjen for 2024, for å ikke påvirke framtidige investeringer.

Siden den økonomiske situasjonen for sykehuset er så vanskelig, må klinikkene likevel kutte i driften for neste år.