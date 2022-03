– Vi er egentlig på full fart mot en global matvarekrise, sier Bjørn Eidem.

Eidem er forsker ved Institutt for rural og regionalforskning. Nå frykter han at krigen i Ukraina vil føre til kornmangel og en matvarekrise.

– Hveteprisene er nå de høyeste vi har hatt noensinne i verden hvis vi ser bort fra noen måneder i årsskiftet 2007–08, sier Eidem.

Ukraina er den fjerde største hveteprodusenten i verden, og Russland er den største.

Nå vil Senterpartiet vekke gamle beredskapslagre til live igjen.

Senterpartiets Jenny Klinge mener Norge bør gjeninnføre beredskapslagre. Foto: Senterpartiet

– Det er jo slik at beredskap er noe vi må tenke på i fredstid. Men det er ingen tvil om at krigen i Ukraina setter på dagsorden at det er viktig at Norge, som land og stat, har et matkornberedskap for sine innbyggere, sier Jenny Klinge.

Klinge vil ikke tallfeste hvor stort volum som bør stå i beredskap, men sier regjeringen vil komme tilbake til mengde og plassering.

Ordningen ble avviklet i 2003.

Kornsiloen tømmes før sommeren

Østfold og Akershus har de største kornområdene i Norge. Over 50 prosent av landets korn blir produsert her.

Daglig leder i Østfoldkorn, Magnus Talberg, ser ut over store kornsiloer. Her har han totalt ca. 20.000 tonn med hvete.

– Her kan vi mette en god del mennesker.

Østfoldkorn har nok korn til 40 millioner brød i siloene sine. Foto: Camilla Næss / NRK

Kornet selges fortløpende, men i en krisesituasjon mener han at kornet her kunne brødfø Norges befolkning i 80 dager.

Da regner han at det går med en halv kilo hvete i ett brød.

– Vi skipper ut fortløpende til kundene våre, men vi kommer til å være tomme før sommeren. Da må vi vente på ny avling fra bøndene i nærheten, som ikke kommer før august, sier Talberg.

Norsk mat til norsk befolkning

Leder i Østfold bondelag, Ole Kristian Bergerud, ønsker også å få tilbake de gamle kornlagrene.

– Vi må ha et beredskapslager for å sørge for å ha norsk mat til den norske befolkningen.

Han forteller at bønder har ikke noe egeninteresse i dette. De får den samme prisen for kornet uansett.

– Det er viktig at vi med de knappe ressursene vi har i Norge, klarer å levere nok norsk mat til befolkningen.

Korn kan lagres i mange år, sier lederen i Østfold bondelag, Ole Kristian Bergerud. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Bergerud mener Norge minimum burde være selvforsynt med korn i et halvt år.

– Når kornet først er tørket ned kan det lagres i mange år, så lenge det blir fulgt opp og tatt vare på.

Senterpartiet mener det er viktig med kornlager, uavhengig av krigen i Ukraina.

– Beredskap er noe som skal gjøre oss beredt på krisesituasjoner og det å opprette ett matkornlager er noe vi burde være like opptatt av, sier Klinge.