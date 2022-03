Barnefaren nekter barna pass – moren tror han ønsker å sabotere henne

– Jeg opplever det som begrensende, trist og krenkende.

Kvinnen i 50-årene fra Oslo-området er mor til to tenåringer. Hun ønsker å være anonym fordi det kan være kleint for barna at hun står frem.

Hun har delt foreldreansvar med barnas far. Da de gikk fra hverandre for flere år siden, var forholdet deres turbulent.

Barnefaren nekter barna pass.

– Han ønsker å gjøre ting vanskelig for meg. Det har han også sagt til barna.

Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter at hun ikke er alene.

– Det er dessverre en kjensgjerning at det særlig ved konfliktfylte samlivsbrudd kan være vanskelig å få innhentet det nødvendige samtykket for å få utstedt pass til barna. Justis- og beredskapsdepartementet

Pass som maktmiddel

Det er en del av av foreldreansvaret å bestemme om et barn skal ha pass eller ikke. Derfor må begge foreldrene gi sitt samtykke når ansvaret er delt.

Det kan være mange grunner til å nekte. Reglene skal blant annet forhindre barnebortføring.

– Jeg har stor forståelse for at det skal være slike regler.

Men tenåringsmoren mener systemet er rigid. At det legger til rette for foreldre som bruker nekt av pass som et maktmiddel for å sabotere for den andre parten.

Hun er etnisk norsk. Barna er etnisk norske. De har hele nettverket sitt i Norge.

Ifølge henne har hun ingen grunn til å flykte med barna til et annet land.

Helt siden barna var små, har hun tatt dem med til et feriehus i utlandet. Et hus som eies av nær familie.

– Jeg ønsker at barna mine skal få gode ferieminner. –At barna skal få oppleve det samme som vennene sine. En ordentlig sommerferie utenlands.

Må planlegge

Siden barna hennes ikke har pass, må hun alltid gjennom samme prosedyre.

Ta barna med på politistasjonen

Gjenta sin historie

Søke om pass

Passkontoret sender da brev til barnas far for å be om en godkjenning.

– Han svarer aldri.

Når svarfristen er ute, må hun tilbake på passkontoret. Hun må ha med seg kopi av tur/returbilletter og blant annet svare på hvor de skal reise og hvem som skal reise med barna.

I løpet av én til to uker får hun passene i posten. Foto: Dina Danielsen Foto: Dina Danielsen

Passene hun får, er bare gyldige for den planlagte reisen. Hver gang må hun betale full pris.

Passgebyret er 340 kroner for personer under 16 år og 570 kroner for personer fra 16 år og oppover.

Noen år har hun måttet gjøre dette flere ganger. Enten fordi barna har vært på skoletur til Krakow eller fordi de er blitt invitert med til utlandet av venner.

Det er umulig å ta ting på sparket siden hele prosessen kan ta en måneds tid.

Hun har følgende råd til foreldre i samme situasjon som planlegger utenlandsferie med barna sine.

– Sett deg inn i reglene. Start planlegging i god tid i forveien.

– Rammer barna

– Vi får en del henvendelser fra foreldre som sliter med å få pass til barna når de ønsker å ta dem med på utenlandsferie, sier leder Rune Rækken i Foreningen 2 Foreldre (F2F).

Han forteller at noen foreldre mener de har gode grunner til å nekte å skrive under. Men han ser ofte at foreldre gjør seg vanskelige fordi de fortsetter å krangle.

– Det rammer først og fremst barnet.

Leder i foreningen 2 Foreldre, Rune Rækken, sier konsekvensen kan bli at barnet ikke kan dra på planlagt ferie. Foto: Privat Foto: Privat

Han mener foreldre må være voksne og samarbeide om barnas beste.

– Sett barna i førersetet. Tenk på barna, og gjør det som er best for barna dine.

Foreningen etterlyser også hjelp fra myndighetene for å forebygge konflikter som fører til pass-nekt.

– Vi ønsker oss bedre mekling, for eksempel bedre familierådgivning. Kanskje også mer trening i konflikthåndtering mellom foreldre som har brutt samlivet og som trenger hjelp til å få foreldresamarbeidet til å gli, sier Rækken.

Han håper også at en ny barnelov i større grad likestiller foreldrene.

– Vi tror at det vil dempe konfliktene veldig mye.

– Skyldes ikke bare konflikt

Hvis mor eller far med delt foreldreansvar møter alene når de skal søke om pass til barna, må de altså ha med seg samtykke fra den andre forelderen.

Har de ikke det, tar politiet kontakt med vedkommende.

Politiet skriver brev når det mangler samtykke til pass Ekspandér faktaboks I brevet blir det fortalt at det er søkt om pass til barnet.

Det opplyses at pass vil bli utstedt dersom det ikke innen fristens utløp blir fremlagt dokumentasjon på at det er eller vil bli reist sak om utreiseforbud for domstolen.

Svarfristen er normalt to uker. Kilde: Politidirektoratet

Siden mai 2020 har Oslo-politiet ført statistikk.

Tross pandemi og mindre reisevirksomhet har de fått 76 slike søknader.

Elisabeth Lund er sjef ved forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt. Foto: Karine Jonsrud Pedersen

Ifølge seksjonssjef Elisabeth Lund i Oslo politidistrikt kan det også være andre grunner enn konflikt til at politiet må sende brev.

Det kan skyldes at man ikke vet hvor den andre foresatte befinner seg, eller at oppholdsstedet er kjent, men at vedkommende ikke har mulighet til å gi sitt samtykke.

– Eksempelvis at man oppholder seg et sted hvor man ikke har mulighet til å møte fysisk ved pass- og ID-kortmyndigheten i Norge eller utlandet.

Ingen planer om endring

At begge foreldre må samtykke til pass, skyldes reglene i barneloven om foreldreansvar og adgang til å ta med barn ut av landet.

Justis- og beredskapsdepartementet har ingen planer om endring. Foto: Thomas Marthinsen / NRK Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Slik må det være også for å unngå at passmyndigheten skal måtte ta stilling til betente konflikter mellom foreldre når én av dem ikke vil medvirke til passutstedelsen, sier Justis- og beredskapsdepartementet.

Ifølge departementet balanserer samtykkereglene og praktiseringen av unntaksadgangen en rekke prinsipielle og praktiske hensyn.

– Oppsøk familievernkontoret

Foreningen 2 Foreldre har forståelse for at reglene er som de er. De råder folk til å oppsøke familievernkontor for å forsøke å løse konflikter og pass-problemer.

– Da er det ofte lurt å starte med små, enkle, konkrete ting som de kan bli enige om, sier leder Rune Rækken.

For mange kan dette være en løsning, men ikke for tenåringsmoren fra Oslo-området.

Hun forteller NRKs journalist at hun har forsøkt å få hjelp til å få en god dialog med barnas far. Foto: Thomas Marthinsen / NRK Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Jeg har innkalt til møte på familievernkontoret tre ganger uten at far har møtt opp.

Når barna hennes blir myndige, vil problemet løse seg av seg selv.

Inntil da, må hun fortsette som før.

– Jeg ser for meg flere år med gjentatte turer til passkontoret hvor jeg må betale full pris for pass hver gang.