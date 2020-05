Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Som grensekommune har vi mange innbyggere som har ulike interesser, både private og i næring, på den andre siden av grensen, som ligger ganske nært, sier Vevelstad.

Kommunedirektøren har i et brev til Helsedirektoratet bedt om at innbyggerne i Halden skal få slippe å sitte 10 dager i karantene etter Sverige-besøk.

Det var Halden Arbeiderblad som først skrev om brevet til myndighetene.

Vevelstad mener at grensekommunene i Norge og Sverige er tett knyttet sammen, og at restriksjonene derfor rammer haldensere uforholdsmessig hardt sammenlignet med mennesker bosatt lenger inn i landet.

Kommunedirektøren i Halden, Roar Vevelstad, mener forholdet til de svenske nabokommunene ikke skiller seg nevneverdig fra forholdene mellom norske nabokommuner. Foto: Remi Drageset / NRK

Mandag passerte Sverige 4000 koronarelaterte dødstall. Men Vevelstad mener det ikke vil ha store smittemessige konsekvenser å la grensebeboerne ferdes fritt mellom landene.

– Vi ser at smitterisikoen i Sverige har blitt redusert, som den har i Norge. Nå har vi klarere for oss hvordan vi kan redusere smittespredning ved å overholde smittevernsreglene som vi har hatt i to måneder, sier Vevelstad til NRK.

Ikke hastverk i Innlandet

28 norske kommuner grenser til nabolandet i øst. Men i motsetning til administrasjonen i Halden, har ikke kommunene i Innlandet noe hastverk med å få fri grensepassering.

– I Trysil forholder vi oss til at sentrale myndigheter vurderer alle forhold rundt grenseproblematikken på en god og forsvarlig måte, og at grensene som alt annet må åpnes gradvis og kontrollert, sier rådmann i Trysil kommune, Jan Sævig.

I Kongsvinger avventer de nye instruksjoner fra regjeringen.

– Vi har ikke gjort noen vurdering på å sende inn en lignende henvendelse foreløpig, sier ordfører i Kongsvinger, Margrethe Haarr (Sp).

Handelsstanden i de svenske småstedene langs grensa til Hedmark og Østfold mer eller mindre lever av norske kunder. Her har flere kjøpmenn mistet mellom 80 og 90 prosent av omsetninga.

Høie står fast

Helseminister Bent Høie sier til NRK at regjeringen ikke kommer til å gjøre unntak for innbyggere i grensekommuner. Alle som reiser over grensa til Sverige må i karantene i ti dager når de kommer hjem – med noen få unntak.

– Det unntaket som er i dag, er for de som er arbeidspendlere over grensen. Men vi kommer ikke til å gjøre unntak fra dagens regler for å reise til Sverige for å handle, sier Høie.

Regjeringen fraråder utenlandsreiser frem til 20. august, men allerede i juni kan det komme endringer når det gjelder reiser innenfor Norden.

– Vi vurderer å se på reiser i Norden 15. juni, sier Høie.

Tidligere denne måneden fikk alle som har hatt en covid-19-infeksjon fritak fra karantene i seks måneder.