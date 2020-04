Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Handelsstanden i de svenske småstedene langs grensa til Hedmark og Østfold mer eller mindre lever av norske kunder.

Nå er det vi kaller svenskehandel i fritt fall pga. koronakrisa.

I et samarbeid har SVT (svensk TV) sett på handelen i Charlottenberg, mens NRK har sett på handelen over grensa på norsk side.

Trussel mot grensehandelen

På svensk side er det fortvilelse som råder. På kjøpesenteret i Charlottenberg er parkeringsplassen og butikkene nå helt tomme for folk.

Butikksjef på Hypermat, Kaj Heninnen, sier de må si opp folk og trenger krisehjelp.

– For handelen er det totalt katastrofe. Det kommer til å påvirke mange mennesker. Vi må se på hva regjeringens krisepakke innebærer og handle deretter, sier Kaj Henninen til SVT.

Butikksjef på Charlottenberg Shoppingcenter i Sverige fortviler over at kundene uteblir. Foto: SVT

Han mener at situasjonen er en trussel mot hele grensehandelen.

– Store konsekvenser

Olav Thon-gruppen eier de store kjøpesentrene i Charlottenberg og på Svinesund. Visekonsernsjef Ole-Christian Hallerud bekrefter at situasjonen er dramatisk.

– Konsekvensene er store for de som driver butikk i disse områdene. Omsetninga har falt med mellom 80 og 90 prosent, opplyser han.

Det betyr også at personalkostnader må kuttes og folk sies opp.

Han sier at det også kan få konsekvenser for grensehandelen på sikt.

– Det vil også kunne ha langsiktige konsekvenser i forhold til hvordan en ser for seg investeringer i framtida, sier Hallerud.

Han opplyser at kjøpesentrene uansett holder oppe nå under korona-krisa, også fordi det brukes av lokalbefolkninga.

Færre trøndere

Også lenger nord opplever de en dramatisk svikt i handelen. Johannes Serck er butikk sjef for ICA supermarket i Funäsdalen over grensa fra Røros. Mange trøndere drar hit for å kjøre alpint og handle. Rundt halve omsetninga er borte.

– Vi kommer nok til å permittere. Sesongarbeiderne måtte slutte tidligere enn de pleier. Det er svært vanskelig og annerledes nå, sier Serck.

Men han har også et håp:

– Det kjennes ut som nordmenn er redd for svensker akkurat nå, men det kommer vel en dag etter denne.

TOMT: Butikken på Storlien er helt avhengig av svenskehandel. Foto: Tariq Alisubh / nrk

På Storlien, rett over grensa fra Trøndelag, er de så avhengige av nordmenn at all informasjon på nettet er på norsk. Over 90 prosent av kundene er norske.

De har akkurat startet opp en ny butikk, Stora Coop, kun basert på norsk handel. NRK vet at ansatte nå er permittert, men har ikke lykkes med å få tak i tall på omsetningssvikten.

Polsjef: – Det er rene eventyret

På norsk side står situasjonen i sterk kontrast. En handelsstand, som vanligvis sliter med svenskehandelen, setter omsetningsrekorder.

– Det startet med hamstringen da Norge stengte ned. Siden har det bare økt i tosifret takt, sier butikksjef for Coop Extra i Kongsvinger, Øystein Bjerke.

Omsetningen i butikken denne påsken var over 80 prosent høyere enn i påsken i fjor.

Butikksjef på Vinmonopolene i Kongsvinger og på Flisa, Monica Sørpebøl forteller at salget har gått til værs i koronatiden. Foto: Ann-Kristin Mo

Systembolaget i Charlottenberg, en ellers travel geskjeft, har nå nesten ikke omsetning, i skarp kontrast med det ellers relativt stille polet i Kongsvinger. Der har det eksplodert.

Vinmonopolet i Kongsvinger økte salget med 230 prosent før påske. I hele korona-perioden har de tredoblet salget.

– Det er helt surrealistisk. Det er mange ganger juletrafikk. Og det kom over natta, med en gang grensa stengte, sier butikksjef på Vinmonopolet i Kongsvinger, Monica Sørpebøl.

NRK har vært i kontakt med flere Systembolag langs grensa. Men de får ikke lov til å oppgi tall for omsetninga si.

Men presseavdelinga i Systembolaget er åpne på at koronakrisa merkes.

– Det er en betydelig omsetningsnedgang på utsalgene langs hele grensen, siden det er langt færre nordmenn som handler der enn normalt, sier pressekontakt Therese Elmgren.

Spiser mer hjemme

I Kongsvinger er butikksjef Øystein Bjerke litt overrasket. De hadde forventet en økning på 30-40 prosent, ikke så mye som 80.

– Det er nok både fordi vi ligger så nær svenskegrensa, og fordi folk reiser mindre og spiser mer hjemme når de ikke er på skole og jobb, sier Bjerke.

Butikksjef Øystein Bjerke på Coop Extra i Kongsvinger har det travelt med å fylle opp hyllene med varer. Foto: Ann-Kristin Mo

De har med andre ord hatt det travelt. Vanlige innkjøpsrutiner må skrotes og butikksjefen må følge med hele tiden for å beregne hvor mye varer de skal ta inn.

– Det kan gå tomt. Det kan hende at leverandøren og grossisten er tom. Og noen ganger er det vi i butikken som bommer litt, sier Øystein Bjerke.

Handler lokalt

Berit Libæk og Olle Magnusson handler alt i den lokale butikken nå for tida. Foto: Ann-Kristin Mo

Berit Libæk og Olle Magnusson har hytte i Arvika i Sverige og handler der når de er på hytta. De drar sjelden eller aldri over grensa bare for å handle, og nå handler de bare hjemme.

– Ja, nå må vi jo handle alt i Norge. Vi kommer ikke på hytta nå. Jeg syns det er litt kjett. Men sånn er det, sier Berit Libæk.

Ingen taxfree og ingen smuglere

Vinmonopolet i Kongsvinger får påfyll flere ganger i uka nå. Foto: Ann-Kristin Mo

På vinmonopolet i Kongsvinger har de tatt inn flere ansatte og økt antall vareleveringer per uke. Butikksjef Monica Sørpedøl ramser opp en rekke grunner til at salget deres går i taket nå.

– Det er ingen grensehandel, ingen taxfre og utestedene er stengt. I tillegg er det skjerpet grensekontroll, så smuglerne blir også stoppet, sier hun.

–Så nå har vi i praksis monopol, sier vinmonopolsjefen.

Størst økning har vinmonopol som ligger nær svenskegrensa, deretter kommer vinmonopolene i byene fordi folk har vært hjemme i påsken, mens vinmonopolene i hytteområder har hatt nedgang i salget, forteller Sørpebøl.