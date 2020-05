Flere vil ta korona-test for å slippe harryhandel-karantene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Alle som reiser over grensa til Sverige for å handle, må i karantene i ti dager når de kommer hjem. Men i forrige uke ga regjeringen fritak i seks måneder for alle som har hatt en covid-19-infeksjon.

Det har ført til at fastlegene i grensekommunen Aremark i Østfold har fått flere henvendelser fra folk som har hatt en luftveisinfeksjon de siste månedene.

– De lurer på om det er mulig å ta en test for å se om man har vært smittet med covid-19, for i så fall få en attest for å lettere slippe karantene når man har vært på handletur i Sverige, sier kommunelege Rita Martinsen.

Analyserer 300 om dagen

Også hos naboene i Halden har folk tatt kontakt for å undersøke mulighetene for å få tak i en slik attest.

– Det er flere som har vært interesserte. Det er nok sikkert noen som har brukt som argument at de vil dra til Sverige for å handle, sier kommuneoverlege Halvard Bø.

Kommuneoverlege Halvard Bø sier at flere i Halden er interessert i å teste seg. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Han heller likevel kaldt vann i årene på dem som ser for seg fri tilgang til grensehandling.

– Det er såpass mye usikkerhet rundt antistoff-testen, og myndighetene har ikke sagt det tydelig at en antistoff-test vil gi en slik attest. Det er de som har testet positivt på selve viruset som vil få det, sier Bø.

To typer korona-tester Ekspandér faktaboks Virustesten, eller såkalt PCR-test, blir utført med en vattpinne i nese eller svelg. Denne kan vise om det finnes arvestoff fra virus i slimhinnene.

Antistofftester blir analysert ut fra blodprøver, og viser om en person har utviklet antistoff mot viruset. I dag blir slike tester utført på noen utvalgte i befolkningen.

Analyserer i stor skala

Hos Sykehuset Østfold er det tvilsomt om folk som vil på handletur stiller særlig langt fremme i køen når de åpner for testing neste uke. Det sier leder Laila Hulleberg ved seksjon for genteknologi.

– Vi tenker nok først på pasienter som har gått med symptomer i mange uker, for å avklare om de er smittet eller ikke. Jeg tror ikke det blir åpent for alle å teste seg til å begynne med, men vi må se hva som er riktig bruk av testen, sier Hulleberg.

Men mange vil gjerne vite om de har hatt covid-19-infeksjon. Det private medisinske laboratoriet Fürst åpnet denne uka opp for testing av antistoffer. Siden tirsdag har de analysert rundt 300 tester om dagen.

– Det har vært mer pågang enn vanlig for nye analyser, sier fagbioingeniør Ragnhild Vassbø Eid.

Få har antistoffer

I en ny innsamling av blodprøver fra 480 personer i Oslo-området, er funnene at under 2 prosent har antistoffer mot koronaviruset i blodet. Dette tyder på at det bare er en liten del av befolkningen som har blitt smittet av koronaviruset, ifølge Folkehelseinstituttet.

Det er foreløpig uklart hvordan helsevesenet skal prioritere folk som vil teste seg for korona-antistoffer. Foto: Anders Fehn / NRK

I Aremark kommune med 1400 innbyggere har kun to personer fått påvist smitte. For tiden er det ingen smittede i kommunen. Men flere kan ha vært smittet uten å vite det.

– Alle som har fått tilbud om test så langt har vært helsepersonell eller risikopasienter. Men det er mange andre i kommunen som også har vært syke med luftveissymptomer fra februar til april. Det er forståelig at de ønsker å vite om de har gått gjennom en infeksjon, men det er et spørsmål om kapasitet, sier lege Rita Martinsen.

Kommunen avventer nå retningslinjer fra Helsedirektoratet om hvem som skal få teste seg.

NB! NRK-journalist Christian Nicolai Bjørke er i familie med kommuneoverlege Halvard Bø, men har ikke intervjuet ham til denne artikkelen.