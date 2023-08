Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall, men etter at politiet fikk den foreløpige obduksjonsrapporten, valgte de å etterforske det som drap.

Politiet opplyser at de har sperret av et området, og at det er gjort og skal gjennomføres flere undersøkelser på stedet.

Programleder og foredragsholder Jan Erik Larssen og den drepte var gode venner. Sammen ledet de mange ting sammen. De ville rekruttere folk til transportbransjen.

På TikTok under navnet «lastebiljonas» inspirerte han mange.

– Jonas var en helt. En av de store heltene i lastebil-bransjen. Det er mange unge som har funnet veien til bransjen på grunn av ham, sier en preget Larssen.

Larssen er tidligere programleder blant annet for Autofil, Go 'elg og Broom.

Politiet etterforsker dødsfallet til Jonas Aarseth Henriksen som drap. Foto: Lokman Ghorbani / NRK / PRIVAT

Full av kjærlighet

Han beskriver Henriksen som en mann som så alle rundt seg. En mann som var full av energi, kreativitet og glede. Han ville passe på alle rundt seg.

– Han hadde en sterk vilje og han var full av kjærlighet.

Bestekompis Bjørn Erik Bergan er også på TikTok og de begge ønsket å få så mange inn i transportbransjen som mulig.

Han beskriver Henriksen som en person som var ufattelig lett å like.

– Han var forståelsesfull og kunnskapsrik på mange fronter. Hele lastebilnæringen har virkelig mistet et forbilde uten like, sier Bergan.

Familiens talsperson Ivar Borgen deler en uttalelse med NRK, som ble skrevet fredag.

«Vår kjære, uerstattelige Jonas døde brått og uventet fra oss i går. Ord kan ikke beskrive denne sorgen! Familien står sammen og vi ber om ro i den nærmeste tiden.»

– Vi har tillit til at politiet etterforsker saken og finner en løsning, sier Borgen.

Jan Erik Larssen, Jonas Aarseth Henriksen og Bjørn Erik Bergan brant for transportyrket. Foto: PRIVAT

Ble banket opp

Politiet bekrefter at avdøde hadde status som fornærmet i flere straffesaker.

På sosiale medier har Henriksen fortalt at han skal ha vært utsatt for vold, hærverk og forsøk på brannstiftelse. I løpet av det siste året har det vært tre branner i lastebilen hans.

I juli 2021 skal noen ha kastet brannbomber mot en bobil som sto parkert utenfor bygget firmaet leide.

Larssen forteller at det siste året har det vært mange hendelser som har gjort Henriksen redd.

Så i vinter ble Henriksen overfalt grytidlig på vei til lastebilen sin. To menn banket ham så voldsomt at han ble lagt inn på sykehus.

– Ingenting ble stjålet og han har vært sikker på at noen har vært etter ham, sier Larssen.

Må ikke være sammenheng

Tidligere lørdag sa politiadvokat Tine Henriksen til NRK at avdødes historikk er en naturlig del av etterforskningen.

– Det er naturlig for oss når vi skal etterforske å se på livet til fornærmede, hans nærkontakter, hans bevegelser, sa politiadvokaten på spørsmål om de tidligere sakene.

Politiet vil ikke spekulere i sammenhengen mellom de tidligere sakene og denne saken.

Kjøpte brannbil

Mange venner er i dyp sorg etter dødsfallet.

– Det kom som et sjokk. Det er bare trist og tragisk. Han er 30 år gammel og skal ikke dø så tidlig. Og så tenker man det verste med en gang etter alt som har skjedd. Men vi får vente og se hva politiet finner ut, sier Otto Løvås, som er ansatt i firmaet til avdøde.

Dødsfallet har gått inn på Larssen. Han forteller en historie som han mener beskriver Henriksen godt.

– Han fant plutselig en gammel brannbil som han bestemte seg for å kjøpe. Han ante ikke hva han skulle med den, sier Larssen og ler.

Tre dager senere dro han sammen med sin bestekompis og hentet den på andre siden av landet.

– Brannbilen ble satt i god stand og endte i Ukraina. Han var fantastisk.