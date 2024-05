Jonas-siktet mistenkt for å ha utført drapet alene

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept ved en hytte i Nes i Ådal for over ni måneder siden. Fem menn er siktet, men alle nekter straffskyld.

Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept ved en hytte i Nes i Ådal for over ni måneder siden. Fem menn er fortsatt siktet. Alle nekter straffskyld for drapet.

Kun en av mennene sitter fortsatt varetektsfengslet. Det er mannen som var den første som ble pågrepet og siktet av politiet i september. Politiet mener denne mannen utførte drapet alene.

– Det er slik vi oppfatter bevissituasjonen nå. Og det har vi gitt uttrykk for overfor retten, og retten har lagt det til grunn. Så det mener vi er en riktig oppfatning av bevisbyrden sånn som det foreligger i dag, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Vil ikke la seg avhøre

Mannen har ikke ønsket å la seg avhøre i saken, ifølge advokaten på grunn av at han ikke har tillit til politiet på grunn av «tidligere erfaringer med dem».

– Hvor sikre er dere på at han var der alene?

– Vi mener bevisene trekker klart i den retningen. Utover det kan jeg ikke gradere sannsynligheten, sier Kostveit.

Forsvarer for den siktede, Thomas Randby. Foto: Anders Haualand / NRK

Han ble videre fengslet i åtte uker den 16. mai. Den avgjørelsen anket mannen til lagmannsretten, som opprettholdt fengslingen. Han blir forsvart av advokat Thomas Randby.

– Vår klient har benyttet seg av retten til ikke å forklare seg. Han erkjenner ikke straffskyld. Vi tar lagmannsrettens kjennelse til etterretning, sier Randby.

Mobiltelefon viktig

Politiet har også de siste ukene klart å knytte en mobiltelefon som ble brukt til å lokke Henriksen til hytta, til den siktede mannen.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer der, men vi mener at det er en telefon som er helt sentral, som er blitt brukt for å ha kontakt med fornærmede. Og den mener vi knyttes til åstedet. At den har vært på åstedet, og at den knyttes til denne siktede, sier Kostveit.

NRK har tidligere fortalt at Henriksen skal ha blitt forsøkt lokket ut til avsidesliggende steder flere ganger før han til slutt ble drept.

Gjennomgang av eget arbeid

Henriksen ble utsatt for vold, trusler og hærverk før han ble drept. Politiet mener at samme mann har bestilt alle de 11 hendelsene som Jonas anmeldte.

Politiet har varslet at de skal gå gjennom eget arbeid fra før drapet.

– Avdøde tok kontakt med oss gjentatte ganger, uttrykte frykt for egen sikkerhet, og ba også om hjelp, har politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen tidligere sagt til NRK.

Familien har tidligere uttalt at de mener Henriksen kunne vært i live om politiet hadde tatt sakene mer på alvor.

Politiet forventer å bli ferdig med sin etterforskning i august etter at de nå har bedt om en sakkyndig vurdering av noen av de siktede. Det vil ikke forsinke en rettssak som man forventer vil skje mot slutten av året.