Innfører gratis skolemåltid i Oslo

Til neste skoleår blir det et gratis, kjøttfri skolemåltid for alle elever ved videregående skoler i Oslo, har byrådet bestemt.



Etter hvert skal også ungdomsskolene få det samme tilbudet, og da vil 40.000 elever få ett måltid hver dag. Skolene får en sum penger fra kommunen som skal gå til dette, og skolene kan selv velge om de vil bruke pengene på frokost, lunsj eller begge deler.



– Det at vi spiser noe mindre kjøtt er en del av miljøkampen vår. Det vil være et godt tiltak for klima og miljøkampen. Her prøver vi å gjøre tre ting på en gang; helse, skole og miljø, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).



Byrådet lovet gratis skolemat allerede i 2019. Maten vil koste Oslo kommune 96 millioner kroner i året.



– Vi mener det er en lur investering for å sikre at alle får mat. Hvis vi ønsker ro, konsentrasjon og et godt klassemiljø så er egentlig mat en del av det, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) til NRK.