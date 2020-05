– Aldri tidligere har et redvidert budsjett vært så revidert, med så store endringer.

Det sier Oslos byrådsleder, Raymond Johansen (Ap). I ettermiddag presenterte byrådet sitt reviderte budsjett, som er den halvårlige rapporten om økonomien i landets største by.

Han sier at budsjettet må endres til høsten igjen, av åpenbare grunner:

– Verdensøkonomien, norsk økonomi og Oslo kommune har aldri tidligere gått gjennom en større endring på så kort tid, sier Johansen og peker på koronakrisen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) på tirsdagens pressekonferanse om oslobudsjettet. Foto: Anders Fehn / NRK

– For å stoppe spredningen av koronaviruset var det nødvendig å stenge Oslo ned, sa finansbyråd Einar Wilhelmsen.

– Vi må for all del unngå å måtte stenge ned igjen.

Noen hovedpunkter:

I revidert budsjett justerer kommunen pengebruken ut fra utviklingen det siste halve året.

Byrådet foreslår å bruke nesten 1,9 milliarder kroner for å dekke ekstrautgifter etter koronautbruddet:

Utgifter som følge av koronautbruddet i mars og april (315 mill. kroner)

Utgifter som følge av koronautbruddet etter april (723 mill. kroner)

Bortfall av inntekter fra foreldrebetaling i barnehagene og i aktivitetsskolen (180 mill. kroner)

Bortfall av billettinntekter for Ruter (700 mill. kroner)

Samtidig utsettes flere viktige tiltak fra byrådsplattformen som lå inne i 2020-budsjettet, til neste år:

Det gjelder blant annet gratis aktivitetsskole til 2. trinn for skolene i bydelene St. Hanshaugen, Frogner, Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, Østensjø og Nordstrand. Det gjelder også innføring av skolemat i videregående skole. Aktiviteten i Bilfritt byliv reduseres.

Fikk kjeft på hjemmebane

For en uke siden var byrådslederen skuffet, etter at det reviderte budsjettet for hele landet, nasjonalbudsjettet, ble lagt fram av regjeringen.

Regjeringen og kommunenes organisasjon KS er svært uenige om i hvilken grad kommunene får det de trenger i regjeringens pakke.

Men byrådet har også fått kjeft på hjemmebane fra opposisjonen, som mener de har vært rundhåndet med penger.

Blant annet vedtok flertallet for et par uker siden å bruke nesten 700 millioner kroner på et nytt Manglerud bad, samtidig som koronakrisen påfører kommunen store ekstra utgifter.