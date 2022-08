– I dag sjekker vi bagasjen til folk som har vært ute og reist, sier Tor Iljar, daglig leder i Dogpoint.

De reisende strømmer inn i ankomsthallen på Gardermoen. Her står Iljar og hunden Andrea for å tilby gratis veggedyrsjekk av bagasjen.

Tor Iljar, daglig leder i Dogpoint. Foto: Anders Haualand / NRK

– Vi har sjekket rundt 30 kofferter mens vi har stått her, og funnet veggedyr i én av dem, sier han.

Hunden trenger bare noen snaue sekunder for å finne ut om det skjuler seg veggedyr i bagasjen.

Får hun ferten av dem, markerer hun kofferten ved å strekke halen rett ut, og peke med nesen sin der det er veggedyr.

Halvparten av oss er bekymret

En fersk undersøkelse fra YouGov viser at én av to er redd for å få med seg veggedyr hjem fra ferier.

Veggedyr kan være skikkelig plagsomme dersom du får dem i hus. Foto: Håvard Øyrehagen / Folkehelseinstituttet

– Vi er nok ikke redde, men vi er varsomme, sier Iselin Ruud.

Hun har nettopp kommet hjem fra en tur til Egypt og Tyskland med moren og broren sin.

Selv om Andrea ikke fant noen veggedyr i bagasjen til Ruud eller resten av familien, syns hun det var kjekt å få bagasjen sjekket.

Iselin Ruud fikk sjekket bagasjen sin etter hun kom hjem fra en ferietur med moren og broren sin. Foto: Anders Haualand / NRK

– Det var veldig enkelt. Jeg er også veldig glad i hunder, så det var veldig gøy, sier hun.

– Veldig aktuelt å bruke hund

Siden folk er mye ute og reiser i sommermånedene er det høysesong for veggedyr i Norge. Mange har med seg de ubudne gjestene i bagasjen etter en tur i utlandet.

– Det er et problem. Veggedyr kan gjøre skader som er veldig masete å fikse, sier Mats Sætrekvist, leder i Oppgjør Eiendom i Storebrand.

Mats Sætrekvist, leder i Oppgjør Eiendom i Storebrand. Foto: Anders Haualand / NRK

På landsbasis så blir rundt 3000 skader fra veggedyr meldt til forsikringsselskapene, og ifølge Sætrekvist kan det for koste 10.000 til 20.000 kroner å reparere skadene etter dem.

Les også: Se opp for disse flekkene: – Ser du dem på hotellet eller campingplassen, bør du dra

Han er veldig positiv til å bruke hunder i arbeidet med å forebygge skadene.

– Så absolutt. Det er veldig aktuelt å bruke hund til hjelp mot skadedyr. Skadeforebygging er alltid bra, så er vi veldig positive til det.

– Hunder konkluderer raskt

Iljar var den første i Norge som trente opp hunder til å lukte etter veggedyr, og etter elleve år, er han fortsatt en av de eneste som tar i bruk hunder til å finne de små plageåndene.

Veggedyrhunden Andrea har elleve års erfaring med å lukte etter veggedyr. Foto: Anders Haualand / NRK

– Til å være elleve år gammel så jobber Andrea fortsatt ganske bra. Hun er kanskje litt tregere enn for fem år siden, men hun er fortsatt stødig og sikker, sier han.

Iljar er helt sikker på at hunder er den mest effektive måten å finne veggedyr raskt.

– Det er det som er så genialt. Hunder konkluderer veldig raskt. Er det ikke noe veggedyr, så mister de interessen og leter et annet sted.