• Gnagere trekker inn i boliger om høsten for å søke varme, ly og næring.

• Hold vegetasjonen rundt huset nede for å redusere sannsynligheten for gnagere.

• Tett åpninger i vegger og grunnmur, og bekle luftingsområder som ventiler med gjerder eller gitter.

• Hold eiendommen ryddig og unngå rot og skrot, spesielt inntil husveggen.

• Unngå å skylle ned matavfall og fett i do, da dette gir næring til eventuelle rotter i kloakken.

• Hvis man allerede har gnagere i hus, finnes det tiltak som rydding av eiendom, tetting av hull og setting opp av feller. Man kan også kontakte skadedyrbekjempelse.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.