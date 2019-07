– Det første folk merker er jevnlige bitt på kroppen. Så kommer blodflekkene, og mindre svarte flekker. Det er eksrementene etter veggedyrene, sier Arne Nese i Rentokil.

Han har veggedyr som ett av sine ekspertfelt.

– Man vet at det er om natten veggedyrene kommer kravlende, og at de er ute etter å suge blod. Det er klart at noen og enhver kan miste nattesøvnen av det, sier Nese.

Blodsugende veggdyr rammer flere tusen norske hjem hvert år. Foto: David Mora

Får du først blodsugende veggedyr i hus, kan det koste deg dyrt å bli kvitt dem. Skadedyrfirmaene tar mellom 20.000 og 40.000 kroner for jobben.

Både Rentokil og Anticimex opplyser til NRK at de forbereder seg på mer å gjøre etter ferien.

Dette er veggedyr Ekspandér faktaboks Bor vanligvis i veggene, og kommer ut om natten for å suge blod fra mennesker.

Et voksent veggedyr suger blod i 5-10 minutter.

Etter måltidet kravler det raskt tilbake til gjemmestedet hvor fordøyelse, hudskifte og egglegging foregår. Her avlegger det også de karakteristiske brunsvarte ekskrementene.

Hvert år blir mellom 2.500 og 3.000 norske boliger sanert for veggdyr.

Det er ikke kjent at veggedyr overfører sykdommer til mennesker. Kilde: FHI.no.

Enkle rutiner kan spare deg for hodebry

Veggedyrene forflytter seg ikke selv, men er avhengig av å få «haike» med oss mennesker.

Derfor kan dine ferievaner bli avgjørende for om du vil tilbringe høsten med de blodsugende innsektene.

– Campinghytter og hotellrom skifter gjester hyppig, og er overrepresentert på statistikkene, advarer Arne Neset i Rentokil.

Han mener enkle rutiner kan spare folk for mye hodebry senere.

– Sjekk rundt og under rammemadrassen etter små svarte flekker eller små blodflekker. Det tar et halvt minutt.

Sorte flekker etter veggedyrenes eksrementer under en rammemadrass. Foto: Rentokil

– Bør folk tenke på dette når de er ute og ferierer?

– Ja, og hvis du ser sikre tegn på veggedyr der, bør du si fra til resepsjonen med en gang. Be om et nytt rom eller dra derfra. Du bør ikke bo i et rom med veggedyr, det er ikke greit. Da øker risikoen betraktelig for at du drar det med deg hjem.

Folkehelseinstituttet (FHI) er også krystallklare i sine reiseråd til ferieglade nordmenn:

– Finner man veggedyr, eller det man mistenker er spor etter disse, skal man ikke flytte inn på rommet. Oppsøk resepsjonen umiddelbart og be om at disse undersøker rommet nøye. Be om et nytt rom eller skift overnattingsted dersom mistanken om veggedyr ikke blir avklart.

For, advarer FHI videre:

– Den vanligste måten å få veggedyr inn i boligen på, er via bagasjen hvis man har overnattet på steder med veggedyr.

Slik oppdager du veggedyr på reise Ekspandér faktaboks Se etter flekker av eksrementer - små sorte små flekker.

Også flekker av blod er et kjent tegn.

Sjekk gjerne også under senga, særlig hvis det er en rammemadrass.

Spor kan sees både langs sengekanten og i overgangen mellom sengetøy, madrass og senga.

Sorte små flekker kan også finnes på selve sengebunnen.

Voksne veggedyr kan i noen tilfeller også sees med det blotte øye. Kilde: FHI.

Ikke direkte farlig

Selv om veggedyr kan være ubehagelig å få i hus, er ikke de små skapningene direkte helsefarlige. Ifølge Folkehelseinstituttet er det hittil ikke påvist at veggedyrene kan bære smittefarlige sykdommer.

Men bittene kan være svært irriterende, og hvis man klør mye på bittstedene, kan dette føre til sekundære infeksjoner, skriver Folkehelseinstittutet på sine nettsider.

Rammet av veggdyr? Ekspandér faktaboks Hvis du mistenker at du har fått veggdyr, er det flere steder du kan henvende deg: Ring Folkehelseinstituttets Skadedyrtelefon: 22 07 77 00. Åpningstid mellom kl. 13-14. Kan også kontaktes per mail.

Kommunehelsetjenesten der du bor kan hjelpe deg. Ring kommunen og spør om hjelp.

Et skadedyrfirma kan også hjelpe deg å vurdere situasjonen, og eventuelt sanere boligen.

Venter pågang etter ferien

Arne Nes i Rentokil har sanering av veggedyr som ett av sine spesialfelt. Han forteller at det de senere årene også har vært en økning av pågang fra folk som har leid ut boligene sine.

Erik Thomas Gjølme, skadedyrekspert i Anticimex. Foto: Lundsett-Gulbrandsen

Både Rentokil og konkurrenten Anticimex venter en pågang av folk som plages av veggdyr utover høsten. Men Erik Thomas Gjølme i selskapet sier det har vært en svak nedgang den senere tiden.

– Det blir spennende å se hvordan det utvikler seg utover året.