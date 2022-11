– Faren er jo at noen barn ikke vil få julegaver. Det synes jeg er helt forferdelig å tenke på.

Anikken Hjelde står bak «God jul, lille venn». En gavedugnad som skal sørge for at barn i familier med dårlig råd skal få julegaver under treet.

Det hele startet i Drammen. En by hvor hvert femte barn lever i fattigdom. Nå har aksjonen spredt seg til 11 byer.

Gjennom de siste 11 årene har hun samlet inn 150.000 julegaver som veldedige organisasjoner har delt ut, men i år er det flere familier som melder behov for gaver og færre som har råd til å gi.

– I år har det vært noe helt annet. Jeg ser at det er en nedgang alle steder. I Drammen i år så er det litt over 600 som har meldt seg på til nå. Vanligvis ville vi vært over 1000, forklarer Hjelde.

Og det er en desperasjon i SMS-ene Anikken får inn på telefonen. Meldingene tikker inn, selv om hun har skjult nummer.

M Mor: Hei, jeg trenger hjelp fra deg. Jeg har fem barn og ingen penger, hvordan kan jeg få hjelp til julegaver?

Kan du ringe meg opp igjen? Anikken Hjelde: Hei! Jeg foreslår at du tar kontakt med Frelsesarméen i Drammen. Jeg ønsker deg masse lykke til.

Hjertelig hilsen Anikken

Behovet for hjelp er større enn tidligere

Folk melder seg på forhånd til å gi gaver, derfor ser hun hvor stor nedgangen er. I Trondheim har over 2000 meldt seg på. Men de siste årene har tallet vært både 3000 og 4000 på samme tidspunkt. I Bergen er det 100 påmeldte, mens det på denne tiden pleier å være 500.

– Det kan sikkert forklares med at folk generelt har dårligere råd. Jeg tenker at det passer fryktelig dårlig med den situasjonen som mange står oppi, sier Hjelde og legger til:

– De brikkene passer ikke helt sammen. For nå er det nok behov for et mye større bidrag enn tidligere, og så er folk litt avventende med det bidraget fordi de står kanskje litt dårlig stilt selv.

– Hvilke konsekvenser får det nå da?

– Det som skjer er at vi får færre julegaver. Organisasjonene som mottar gavene fra «God jul, lille venn» får færre julegaver å gi ut til de barna som de har kontakt med.

Anikken Hjelde holder opp T-skjorta fra den første gangen hun arrangerte «God jul, lille venn», for 11 år siden. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Mener gavestøtten har vært uvurderlig

– Her har det kommet inn litt brettspill.

Lill Torunn Løwe leder Frelsesarmeens omsorgssenter i Drammen. I gangen står en pose som noen tilfeldige damer har kommet med på døra.

Lill Torunn Løwe er leder ved Frelsesarmeens omsorgssenter i Drammen. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Frelsesarmeen er en av organisasjonene som har mottatt gaver fra «God jul, lille venn», som de kan gi de videre til sine brukere.

– Den støtten vi har fått via «God jul, lille venn» har vært helt uvurderlig. Det har gjort at det har vært mulig for oss å hjelpe veldig mange barn i Drammen, sier Løwe.

– Så vi håper at når desember nærmer seg, at det er mange som tenker at «jeg har mulighet til å gå ut og handle en ekstra gave», legger hun til.

For hun innrømmer at hun er bekymret for det økende påtrykket.

– Vi vet at det er hektisk før jul og at det er mange som tar kontakt.

Anikken Hjelde og Lill Torunn Løwe har samarbeidet i flere år. Her fra overleveringen av julegaver i 2019. Foto: Azad razaei / NRK

Ønsker ikke å klage

– Det kan hende det plutselig snur. At man har vært en som har kanskje tidligere har gitt til «God jul, lille venn», som nå faktisk trenger å motta, sier Løwe.

Verken hun eller Anikken Hjelde ønsker å fremstå som at de klager. De har begge stor forståelse for at de økonomiske tidene er tøffe for mange. Anikken er alenemor til to barn.

– Jeg merker det sjøl. Jeg er ikke av de som må stå i matkø, men jeg kjenner definitivt endringene på kroppen. Høyere lån, høyere matpriser. Det går rundt, men jeg må være veldig forsiktig når jeg kjøper mat og hva jeg bruker pengene på. Det blir ikke sånn supermye kos framover. Det er dyrere å leve, sier Hjelde.

Anikken Hjelde startet ved en tilfeldighet det som har blitt landets største julegavedugnad. En Facebook-gruppe som egentlig skulle være lukket for venninnegjengen, var plutselig åpen for alle som ville melde seg inn. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Siden oppstarten i 2011 har behovet bare vokst.

– Jeg føler nesten et ansvar for å holde dette gående.

– Hvordan tror du denne jula blir?

– Sånn som jeg sitter midt i det og ser nå har jeg egentlig lyst til å si et stygt ord. Men det står *pip* dårlig til.