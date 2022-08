Har samlet inn over 200.000 til Freya-statue

– Jeg ble vel litt overraskende irritert på at beslutningen ble tatt, og syntes det var en litt for enkel løsning, sier Erik Holm om avlivingen av hvalrossen Freya.

– Så tenkte jeg nei, la oss lage en statue for å hedre henne og minne oss på hvor egoistiske vi mennesker er, både som tok denne beslutningen, og folk som ikke klarte å følge advarsler om ikke å være for nær henne og plage henne, sier Holm til NRK.

Erik Holm har laget spleis for å få en statue av hvalrossen Freya. Foto: privat

Søndag morgen kom nyheten om at hvalrossen var avlivet, noe som skapte reaksjoner verden rundt.

Holm startet en pengeinnsamling på nettet. På bare tre dager har det kommet inn over 200.000 kroner.

– Statuen skal minne oss på hvor egoistiske vi mennesker er, som skyter fredfulle dyr fordi vi ikke ønsker dem i vår nærhet. Og forhåpentligvis tar vi smartere valg ved neste anledning, sier han.

På Kadettangen eller i Frognerkilen?

Holm har fått mange positive tilbakemeldinger etter at han dro i gang spleisen, men sier at det også har kommet noen negative kommentarer.

– Det er for det meste fra «whataboutere» som kanskje ikke helt har fått med seg hvorfor man gjør en ting som det her eller mener man burde bruke pengene sine på annet.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, men det hadde jo vært naturlig om det hadde vært i nærheten av der hun faktisk var den siste tiden, svarer Holm, og det bringer oss til Kadettangen i Bærum.

– Da må han sende en søknad og så er det normalt at dette går til politisk behandling, sier kommunalsjef for miljøtekniske tjenester i Bærum kommune, Svein Finnanger.

Hvalrossen tilbragte også en del tid i Frognerkilen i Oslo. Der er det kommunens kunstsamling som har ansvaret for kommunens satsing på kunst i offentlige bygg og rom.



Kommunen har ikke vurdert hvordan den skal forholde seg til et eventuelt ønske om en hvalrosstatue.

Miljøorganisasjonen Greenpeace har også merket seg engasjementet.

– Nedbygging av natur og klimaendringer er kjempealvorlig for alt liv på jorda. Vi mennesker er nødt til å skjønne at vi må vise mer respekt for naturen, og fokuset på Freya er av mange ting som forhåpentligvis kan bidra til det, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

– En fin start, men ikke nok

– Dette her er fantastisk! For en morsom idé, sier billedhugger Merete Sejersted Bødtker når NRK ringer og forteller om spleisen.

Hun lagde nylig statuen av skilegenden Ingrid Wigernæs og skal også lage den planlagte statuen av Norges første kvinnelige biskop, Rosemarie Köhn. Begge er basert på pengeinnsamlinger.

Billedhugger Merete Sejersted Bødtker synes ideen om en Freya-statue er god. Her er hun med modellen til en statue av Norges første kvinnelige biskop, Rosemarie Köhn. Foto: Tiina Suhonen

Men: billedhuggeren tror ikke 200.000 kroner vil holde til en statue av hvalrossen.

– Det er en fin start, men jeg tror kanskje den summen må ganges fire eller fem ganger. Men det kommer an på materialer, formatet og tidsbruk også, sier Bødtker.

Freya-ildsjel Holm sier han har kontakt med to kunstnere. Prosessen videre blir å velge hvilken kunstner som skal få oppdraget, finne et sted statuen kan stå og bestemme utseende.

– Hvilken positur hadde Freya-statuen hatt om du fikk lage den?

– Når hun velta seg opp i disse båtene og virkelig slapper av. Hun hvilte når hun var på land, så det måtte vært en positur som viser at hun kuler'n. Det hadde vært veldig morsomt å lage statue av henne, sier Bødtker.

Holm mener dette må være opp til kunstneren, men:

– Favorittbildet er når hun kuler'n på en vannskuter.